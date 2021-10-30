Россиянам рассказали, когда лучше начинать копить на пенсию

Начинать откладывать на пенсию следует уже со своего первого дохода. Это позволит обеспечить достойную старость, полагает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что многие россияне не желают оформлять добровольные взносы на пенсию, поэтому в старости получают гораздо меньшую страховую часть выплат, чем их европейские сверстники.

"Любой гражданин надеется на несущественное снижение своего дохода после выхода на пенсию. Об этом нужно позаботиться заранее, в период своего активного трудоспособного возраста. Существуют рекомендации Международной организации труда (МОТ), согласно которым коэффициент замещения должен быть не менее 40% от утраченного дохода", — пояснил Беляков.