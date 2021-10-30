Россиянам рассказали, когда лучше начинать копить на пенсию
В пример приводят жителей европейских стран, которые направляют деньги на эти цели активнее.
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Начинать откладывать на пенсию следует уже со своего первого дохода. Это позволит обеспечить достойную старость, полагает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
В беседе с РИА "Новости" он отметил, что многие россияне не желают оформлять добровольные взносы на пенсию, поэтому в старости получают гораздо меньшую страховую часть выплат, чем их европейские сверстники.
"Любой гражданин надеется на несущественное снижение своего дохода после выхода на пенсию. Об этом нужно позаботиться заранее, в период своего активного трудоспособного возраста. Существуют рекомендации Международной организации труда (МОТ), согласно которым коэффициент замещения должен быть не менее 40% от утраченного дохода", — пояснил Беляков.
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