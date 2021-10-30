Миранчук может зимой перейти из "Аталанты" в "Торино"
Ранее стало известно, что наш соотечественник может оказаться в испанской "Севилье".
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Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук зимой может перейти в другой итальянский клуб — "Торино" — на правах аренды. Об этом в "Твиттере" пишет журналист Никола Скира.
По его информации, туринский клуб уже сделал в "Аталанту" соответствующий запрос и продолжает следить за выступлениями российского игрока.
Ранее Лайф сообщал об интересе к Миранчуку сразу двух клубов — "Сассуоло" и "Севильи". Однако позднее обе команды опровергли информацию о своём интересе к российскому полузащитнику.
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