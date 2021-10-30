Миранчук может зимой перейти из "Аталанты" в "Торино"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук зимой может перейти в другой итальянский клуб — "Торино" — на правах аренды. Об этом в "Твиттере" пишет журналист Никола Скира.

По его информации, туринский клуб уже сделал в "Аталанту" соответствующий запрос и продолжает следить за выступлениями российского игрока.