Российское нашествие на Бойцовском острове: Почему нельзя пропустить поединки турнира UFC 267 в ОАЭ Всего в ходе соревнований запланировано 14 поединков. В восьми из них в клетку выйдут наши спортсмены. 29 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Mike Roach / Zuffa LLC

В субботу, 30 октября, на "Этихад-арене", расположенной на Бойцовском острове близ Абу-Даби в ОАЭ, состоится престижнейший номерной турнир самого популярного промоушена смешанных единоборств. Мощнейший ивент UFC 267 обещает стать главным событием осени в ММА. Дополнительное внимание к соревнованиям привлекает большое количество российских спортсменов в карде.

Всего в ходе турнира запланировано 14 поединков. В восьми из них в клетку выйдут наши спортсмены. В том числе запланирован бой с участием двух наших бойцов-средневесов Альберта Дураева и Романа Копылова. Ещё одно российское дерби в последний момент было отменено. Дамир Исмагулов во время сгонки веса перед боем с Магомедом Мустафаевым почувствовал себя плохо, так и не сумев уложиться в рамки лёгкой категории.

Главный бой: Блахович – Тейшейра

В главном событии вечера россияне участвовать не будут, но бой наверняка получится увлекательным. 38-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович проведёт вторую защиту титула в поединке с бразильским ветераном Гловером Тейшейрой. Первая состоялась в марте. Тогда Блахович одолел представителя Новой Зеландии Исраэля Адесанью — короля среднего веса, который планировал по примеру Конора Макгрегора стать чемпионом сразу в двух категориях.

Весной в пользу поляка сыграла существенная разница в весе. Теперь у него такого преимущества не будет. 42-летний Тейшейра, как и сам Блахович, подходит к поединку на серии из пяти побед подряд. При этом в случае поражения бразилец с большой долей вероятности завершит карьеру. Против чемпиона он будет драться с удвоенной силой.

Ян – Сэндхэген: поединок за временный титул

В со-главном бою за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе сойдутся россиянин Пётр Ян и американец Кори Сэндхэген. Изначально предполагалось, что наш соотечественник проведёт реванш с другим представителем США Алджамейном Стерлингом. В первом поединке, который состоялся в марте, россиянин потерял чемпионский титул из-за дисквалификации. Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову.

В конце сентября Алджамейн отказался от участия в поединке с Яном из-за проблем с шеей после перенесённой операции. Его заменил Сэндхэген, занимающий третье место в рейтинге UFC. Американец существенно выше россиянина (180 см против 171) и славится нокаутами. Тем не менее букмекеры считают более опытного Яна явным фаворитом. На него можно поставить с коэффициентом 1,34–1,40. На Сэндхэгена принимаются ставки из расчёта 3,40–3,50 к 1.

— Кори — разносторонний боец. В октагоне он умеет делать всё, но в каждом из аспектов я его превосхожу. И в борьбе, и в стойке. Надеюсь закончить поединок с Сэндхэгеном досрочно. Это мой стиль, — говорит Ян.

Махачев – Хукер

У Махачева, которого называют не иначе как наследником славы Хабиба Нурмагомедова, так же как и у Петра Яна, перед боем сменился соперник. Экс-чемпион UFC бразилец Рафаэль дос Аньос снялся из-за травмы. В восьми последних поединках россиянин одержал восемь побед, а девятая, несомненно, сделает его одним из претендентов на титул в лёгком весе, которым сейчас владеет другой представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Новый соперник Махачева — новозеландец Дэн Хукер — занимает шестое место в рейтинге UFC, располагаясь всего ступенькой ниже россиянина. В 31 поединке в ММА он потерпел уже десять поражений и, скорее всего, получит ещё одно. В победу Хукера не верит никто. Букмекеры принимают ставки на нашего спортсмена, секундантом которого будет сам Хабиб, со смешным коэффициентом 1,10–1,13.

Волков – Тыбура

Наш самый сильный тяжеловес в UFC, занимающий пятое место в рейтинге, сразится с поляком Марчином Тыбурой, располагающимся на восьмой строчке. Волков ещё недавно рассматривался в качестве претендента на чемпионский титул, но в июне уступил французу Сирилу Гану, который вскоре после этого забрал себе временный пояс.

35-летний Тыбура идёт на впечатляющей серии из пяти побед подряд, но в его успех в поединке с Волковым верится с трудом. Ставки на россиянина принимаются с коэффициентом 1,20–1,26.

Чимаев – Ли Цзинлян

Хамзат Чимаев является уроженцем Чечни, но в октагоне представляет Швецию. Он дебютировал в UFC лишь в прошлом году, но уже успел отметиться рядом провокационных заявлений в стиле Конора Макгрегора. Впрочем, и в клетке он поражает своими успехами. Выиграв три боя за 66 дней, 27-летний боец установил рекорд промоушена. Отдельно стоит обратить внимание, что на эти три досрочные победы в полусреднем весе он затратил всего четыре с половиной минуты при двух пропущенных ударах.

Чимаев не дрался уже больше года. За это время он перенёс коронавирус и даже объявил о завершении карьеры. Правда, после общения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым спортсмен изменил своё решение. В поединке против китайца Ли Цзинляна у него не должно возникнуть особых проблем.

Анкалаев – Оздемир

Постарается приблизиться к возможному поединку за титул и полутяжеловес Магомед Анкалаев. 29-летний россиянин пока не входит в топ-5 рейтинга, но одержал уже шесть побед подряд в UFC, четыре из них — нокаутами. А вот его соперник — швейцарец турецкого происхождения Волкан Оздемир — напротив, из шести последних боёв выиграл только два.

Кроме того, в предварительном карде российский полулегковес Зубайра Тухугов сразится с бразильцем Рикардо Рамосом, полутяжеловес Шамиль Гамзатов — с Михалом Олексейчуком из Польши, а представитель наилегчайшего веса Тагир Уланбеков — с ещё одним бразильцем Алланом Насименто.

Важность турнира в ОАЭ для России подчёркивает и вице-президент промоушена по России и СНГ, глава UFC Russia Андрей Громковский. Он обратил внимание, что бои пройдут в нашей временной зоне.

— Важный фактор: среди инвесторов, которые запускали UFC в России, помимо РФПИ есть ещё и Суверенный фонд ОАЭ. Они всегда поддерживали нас, им интересен бизнес промоушена. У нас на сегодняшний день более 50 бойцов из России и СНГ — с таким количеством важно, чтобы все они могли показать себя. Вот почему шоу в Абу-Даби — крупнейшее событие в 2021 году, столько россиян выступит. К тому же ивент пройдёт в нашей временной зоне: посмотрит аудитория не ранним утром воскресенья, а в субботу вечером, — говорит Громковский.

Турнир UFC 267 начнётся в 17:30 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале "Рен-ТВ" стартует в 22:00 мск. Зрители смогут увидеть главные поединки вечера. Пропускать такое событие решительно не рекомендуется.

Авторы Роман Фейгин