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Российское нашествие на Бойцовском острове: Почему нельзя пропустить поединки турнира UFC 267 в ОАЭ

Всего в ходе соревнований запланировано 14 поединков. В восьми из них в клетку выйдут наши спортсмены.

29 октября, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Mike Roach / Zuffa LLC</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Mike Roach / Zuffa LLC

В субботу, 30 октября, на "Этихад-арене", расположенной на Бойцовском острове близ Абу-Даби в ОАЭ, состоится престижнейший номерной турнир самого популярного промоушена смешанных единоборств. Мощнейший ивент UFC 267 обещает стать главным событием осени в ММА. Дополнительное внимание к соревнованиям привлекает большое количество российских спортсменов в карде.

Всего в ходе турнира запланировано 14 поединков. В восьми из них в клетку выйдут наши спортсмены. В том числе запланирован бой с участием двух наших бойцов-средневесов Альберта Дураева и Романа Копылова. Ещё одно российское дерби в последний момент было отменено. Дамир Исмагулов во время сгонки веса перед боем с Магомедом Мустафаевым почувствовал себя плохо, так и не сумев уложиться в рамки лёгкой категории.

Главный бой: Блахович – Тейшейра

В главном событии вечера россияне участвовать не будут, но бой наверняка получится увлекательным. 38-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович проведёт вторую защиту титула в поединке с бразильским ветераном Гловером Тейшейрой. Первая состоялась в марте. Тогда Блахович одолел представителя Новой Зеландии Исраэля Адесанью — короля среднего веса, который планировал по примеру Конора Макгрегора стать чемпионом сразу в двух категориях.

Весной в пользу поляка сыграла существенная разница в весе. Теперь у него такого преимущества не будет. 42-летний Тейшейра, как и сам Блахович, подходит к поединку на серии из пяти побед подряд. При этом в случае поражения бразилец с большой долей вероятности завершит карьеру. Против чемпиона он будет драться с удвоенной силой.

Ян – Сэндхэген: поединок за временный титул

В со-главном бою за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе сойдутся россиянин Пётр Ян и американец Кори Сэндхэген. Изначально предполагалось, что наш соотечественник проведёт реванш с другим представителем США Алджамейном Стерлингом. В первом поединке, который состоялся в марте, россиянин потерял чемпионский титул из-за дисквалификации. Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову.

В конце сентября Алджамейн отказался от участия в поединке с Яном из-за проблем с шеей после перенесённой операции. Его заменил Сэндхэген, занимающий третье место в рейтинге UFC. Американец существенно выше россиянина (180 см против 171) и славится нокаутами. Тем не менее букмекеры считают более опытного Яна явным фаворитом. На него можно поставить с коэффициентом 1,34–1,40. На Сэндхэгена принимаются ставки из расчёта 3,40–3,50 к 1.

Кори — разносторонний боец. В октагоне он умеет делать всё, но в каждом из аспектов я его превосхожу. И в борьбе, и в стойке. Надеюсь закончить поединок с Сэндхэгеном досрочно. Это мой стиль, — говорит Ян.

Махачев – Хукер

У Махачева, которого называют не иначе как наследником славы Хабиба Нурмагомедова, так же как и у Петра Яна, перед боем сменился соперник. Экс-чемпион UFC бразилец Рафаэль дос Аньос снялся из-за травмы. В восьми последних поединках россиянин одержал восемь побед, а девятая, несомненно, сделает его одним из претендентов на титул в лёгком весе, которым сейчас владеет другой представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Новый соперник Махачева — новозеландец Дэн Хукер — занимает шестое место в рейтинге UFC, располагаясь всего ступенькой ниже россиянина. В 31 поединке в ММА он потерпел уже десять поражений и, скорее всего, получит ещё одно. В победу Хукера не верит никто. Букмекеры принимают ставки на нашего спортсмена, секундантом которого будет сам Хабиб, со смешным коэффициентом 1,10–1,13.

Волков – Тыбура

Наш самый сильный тяжеловес в UFC, занимающий пятое место в рейтинге, сразится с поляком Марчином Тыбурой, располагающимся на восьмой строчке. Волков ещё недавно рассматривался в качестве претендента на чемпионский титул, но в июне уступил французу Сирилу Гану, который вскоре после этого забрал себе временный пояс.

35-летний Тыбура идёт на впечатляющей серии из пяти побед подряд, но в его успех в поединке с Волковым верится с трудом. Ставки на россиянина принимаются с коэффициентом 1,20–1,26.

Чимаев – Ли Цзинлян

Хамзат Чимаев является уроженцем Чечни, но в октагоне представляет Швецию. Он дебютировал в UFC лишь в прошлом году, но уже успел отметиться рядом провокационных заявлений в стиле Конора Макгрегора. Впрочем, и в клетке он поражает своими успехами. Выиграв три боя за 66 дней, 27-летний боец установил рекорд промоушена. Отдельно стоит обратить внимание, что на эти три досрочные победы в полусреднем весе он затратил всего четыре с половиной минуты при двух пропущенных ударах.

Чимаев не дрался уже больше года. За это время он перенёс коронавирус и даже объявил о завершении карьеры. Правда, после общения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым спортсмен изменил своё решение. В поединке против китайца Ли Цзинляна у него не должно возникнуть особых проблем.

Анкалаев – Оздемир

Постарается приблизиться к возможному поединку за титул и полутяжеловес Магомед Анкалаев. 29-летний россиянин пока не входит в топ-5 рейтинга, но одержал уже шесть побед подряд в UFC, четыре из них — нокаутами. А вот его соперник — швейцарец турецкого происхождения Волкан Оздемир — напротив, из шести последних боёв выиграл только два.

Кроме того, в предварительном карде российский полулегковес Зубайра Тухугов сразится с бразильцем Рикардо Рамосом, полутяжеловес Шамиль Гамзатов — с Михалом Олексейчуком из Польши, а представитель наилегчайшего веса Тагир Уланбеков — с ещё одним бразильцем Алланом Насименто.

Важность турнира в ОАЭ для России подчёркивает и вице-президент промоушена по России и СНГ, глава UFC Russia Андрей Громковский. Он обратил внимание, что бои пройдут в нашей временной зоне.

Важный фактор: среди инвесторов, которые запускали UFC в России, помимо РФПИ есть ещё и Суверенный фонд ОАЭ. Они всегда поддерживали нас, им интересен бизнес промоушена. У нас на сегодняшний день более 50 бойцов из России и СНГ — с таким количеством важно, чтобы все они могли показать себя. Вот почему шоу в Абу-Даби — крупнейшее событие в 2021 году, столько россиян выступит. К тому же ивент пройдёт в нашей временной зоне: посмотрит аудитория не ранним утром воскресенья, а в субботу вечером, — говорит Громковский.

Турнир UFC 267 начнётся в 17:30 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале "Рен-ТВ" стартует в 22:00 мск. Зрители смогут увидеть главные поединки вечера. Пропускать такое событие решительно не рекомендуется.

Нурмагомедов будет секундантом Махачева на турнире UFC 267

Нурмагомедов будет секундантом Махачева на турнире UFC 267

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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