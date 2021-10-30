Российскому капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину осталось два точных броска до показателя Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас на счету у хоккеиста 739 забитых шайб. В списке лучших снайперов в истории лиги он занимает пятое место.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" обыграл "Аризону" (2:0). В финале встречи именно российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу. Она и стала для него 739-й. В тройку лидеров по этому показателю входят рекордсмен Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766). Нападающий Том Уилсон ярко высказался о российском капитане "Вашингтона", сообщается на сайте НХЛ. Он сравнил коллегу с акулой, которая почувствовала запах крови. По словам Уилсона, чем больше российский нападающий забивает голов и чем ближе подбирается к лидерам исторического списка снайперов, тем сильнее у него просыпается аппетит.

"У него другое мышление. Если он забил два, то хочет забить третий. Если забил три, то хочет забить четвёртый. Если забил четыре, то хочет забить и пятый. Когда он гонится за всеми этими парнями в списке лучших снайперов и забивает голы, то он становится всё голоднее и голоднее. Каждый год он переходит на новый уровень, и это действительно нечто особенное. У него есть настоящая страсть к забиванию голов", — цитирует Уилсона НХЛ.