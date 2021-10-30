Врач из красной зоны рассказал об ускорении перехода ковида в тяжёлое течение

Тяжёлая форма ковида с большим поражением лёгких теперь может развиваться уже через три – пять дней с момента появления первых симптомов. Об этом предупредил работающий в красной зоне терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков. Он отмечает, что в любом случае течение заболевания зависит от многих факторов, в том числе от хронических болезней и состояния иммунной системы человека.

"Это связано с появлением новых штаммов, в том числе индийского дельта-штамма, и в целом от реакции индивида, который заразился: от состояния его иммунной системы, от хронических заболеваний, которые он имеет. Например, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст — это наихудшее сочетание для коронавирусной инфекции", — сказал Никишенков в беседе с ТАСС.

С мнением пульмонолога согласился врач-инфекционист Николай Малышев. Он отметил, что теперь переход к тяжёлой стадии происходит гораздо быстрее. Во-первых, болезнь развивается более агрессивно, во-вторых, всё зависит ещё от дозы вируса, полученной человеком, а также от того, есть защита или нет — вакцинирован или нет. У привитых пациентов практически отсутствует тяжёлое течение заболевания, подчеркнул инфекционист.