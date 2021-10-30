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Величайшая: Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд Евгении Канаевой

Её сестра Арина Аверина по итогам личного многоборья завоевала бронзовую медаль.

30 октября, 10:13
<p>Фото © Getty Images / Toru Hanai</p>

Фото © Getty Images / Toru Hanai

Россиянка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, победив в личном многоборье на ЧМ в Японии.

По сумме всех видов программ она набрала 108,400 балла и выиграла очередную золотую медаль. На втором месте расположилась представительница Белоруссии Алина Горносько, проигравшая Авериной три с лишним балла. Тройку сильнейших замкнула ещё одна наша — Арина Аверина.

"Россия для неё ничто": Как эмигрировавшая в Японию бывший тренер сборной СССР "крадёт" золото у Дины Авериной

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Добавим, что Дина Аверина сумела побить рекорд Евгении Канаевой по числу побед на чемпионатах мира — 18 против 17. На текущем турнире в Токио она победила во всех видах программы, кроме упражнения с лентой, где судьи поставили её на второе место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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