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Прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" прекратилась

По данным компании Gascade, в небольших объёмах даже начался реверс голубого топлива.

30 октября, 10:05
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/projects/yamal-europe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газпром</a></p>

Фото © Газпром

Прокачка газа прекратилась утром в субботу, 30 октября, по трубопроводу "Ямал — Европа", который осуществляет транзит российского газа в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные операторов европейских газопроводов.

Отмечается, что прокачка голубого топлива резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а в период до следующего часа — полностью прекратилась. По данным компании Gascade, в небольших объёмах даже начался транзит газа по трубопроводу в обратном направлении.

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Напомним, что экспортный газопровод "Ямал — Европа" был введён в действие в 1999 году. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Труба проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, завершаясь на компрессорной станции "Мальнов" вблизи немецко-польской границы.

А ранее президент России Владимир Путин заявил о крайне нестабильной ситуации на мировом рынке энергоносителей. По его мнению, напряжённость в этой сфере отрицательно сказывается на смежных отраслях.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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