Прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" прекратилась

Прокачка газа прекратилась утром в субботу, 30 октября, по трубопроводу "Ямал — Европа", который осуществляет транзит российского газа в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные операторов европейских газопроводов.

Отмечается, что прокачка голубого топлива резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а в период до следующего часа — полностью прекратилась. По данным компании Gascade, в небольших объёмах даже начался транзит газа по трубопроводу в обратном направлении.



Напомним, что экспортный газопровод "Ямал — Европа" был введён в действие в 1999 году. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Труба проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, завершаясь на компрессорной станции "Мальнов" вблизи немецко-польской границы.