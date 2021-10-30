Страшный пожар в частном доме в Чувашии унёс жизни четырёх человек
По предварительным данным, причиной смерти двух мужчин и двух женщин стало отравление угарным газом.
Фото © СУ СКР по Чувашии
Четыре человека погибли при пожаре в Чувашии. Возгорание произошло в частном одноэтажном деревянном доме в селе Алманчиково. Об этом сообщает Следственное управление СК России по республике.
"После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки тел четырёх человек: 55-летнего хозяина дома и трёх его знакомых — 47-летнего мужчины, его 40-летней супруги и ещё одной 49-летней односельчанки", — говорится в релизе.
Как уточняется, дом полностью сгорел и восстановлению не подлежит. По предварительным данным, погибшие скончались от отравления угарным газом.
Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнём при курении. Будут проведены судебные экспертизы, в числе которых пожарно-техническая, медицинские и генетические.
Ранее Лайф сообщал, что на Чукотке пожар унёс жизни четверых детей и двоих взрослых. Ещё два человека пострадали — они получили ожоги средней степени, но отказались от госпитализации.
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