Страшный пожар в частном доме в Чувашии унёс жизни четырёх человек

Четыре человека погибли при пожаре в Чувашии. Возгорание произошло в частном одноэтажном деревянном доме в селе Алманчиково. Об этом сообщает Следственное управление СК России по республике.

"После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки тел четырёх человек: 55-летнего хозяина дома и трёх его знакомых — 47-летнего мужчины, его 40-летней супруги и ещё одной 49-летней односельчанки", — говорится в релизе.

Как уточняется, дом полностью сгорел и восстановлению не подлежит. По предварительным данным, погибшие скончались от отравления угарным газом.

Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнём при курении. Будут проведены судебные экспертизы, в числе которых пожарно-техническая, медицинские и генетические.