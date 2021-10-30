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Страшный пожар в частном доме в Чувашии унёс жизни четырёх человек

По предварительным данным, причиной смерти двух мужчин и двух женщин стало отравление угарным газом.

30 октября, 10:02
<p>Фото © <a href="https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1625057/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Чувашии</a></p>

Фото © СУ СКР по Чувашии

Четыре человека погибли при пожаре в Чувашии. Возгорание произошло в частном одноэтажном деревянном доме в селе Алманчиково. Об этом сообщает Следственное управление СК России по республике.

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"После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки тел четырёх человек: 55-летнего хозяина дома и трёх его знакомых — 47-летнего мужчины, его 40-летней супруги и ещё одной 49-летней односельчанки", — говорится в релизе.

Как уточняется, дом полностью сгорел и восстановлению не подлежит. По предварительным данным, погибшие скончались от отравления угарным газом.

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Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнём при курении. Будут проведены судебные экспертизы, в числе которых пожарно-техническая, медицинские и генетические.

Ранее Лайф сообщал, что на Чукотке пожар унёс жизни четверых детей и двоих взрослых. Ещё два человека пострадали — они получили ожоги средней степени, но отказались от госпитализации.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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