Жители Германии негативно оценили слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, который предостерёг от вывода американских атомных бомб с территории ФРГ. По его мнению, в таком случае Польша будет настаивать на ядерном сотрудничестве с США, что вызовет непредсказуемую реакцию России. Читатели газеты Die Zeit отметили, что политика сдерживания РФ в Европе не изменилась со времён СССР.

"У европейцев, которые действительно всё ещё думают, что могут выйти победителями из атомной войны, не все дома. Ужасная политика сдерживания России, в том числе и с помощью раскручивания гонки обычных вооружений, так же бессмысленна, как и опасна", — предупредил Parabel.

Пользователь Serp8 заметил, что Ишингер остаётся сторонником холодной войны и имеет те же представления о том, как нужно вести себя с Россией, что и в советские времена. А другие комментаторы добавили, что НАТО давно находится у границ РФ под предлогом обороны от Ирана и размещение вооружений в Польше не сильно усугубит ситуацию.