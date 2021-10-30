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Немцев ужаснули высказывания главы Мюнхенской конференции о ядерном оружии у границ России

По мнению пользователей, европейцы зря надеются на возможную победу в атомной войне и проводят политику сдерживания Москвы.

30 октября, 09:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жители Германии негативно оценили слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, который предостерёг от вывода американских атомных бомб с территории ФРГ. По его мнению, в таком случае Польша будет настаивать на ядерном сотрудничестве с США, что вызовет непредсказуемую реакцию России. Читатели газеты Die Zeit отметили, что политика сдерживания РФ в Европе не изменилась со времён СССР.

"У европейцев, которые действительно всё ещё думают, что могут выйти победителями из атомной войны, не все дома. Ужасная политика сдерживания России, в том числе и с помощью раскручивания гонки обычных вооружений, так же бессмысленна, как и опасна", — предупредил Parabel.

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Пользователь Serp8 заметил, что Ишингер остаётся сторонником холодной войны и имеет те же представления о том, как нужно вести себя с Россией, что и в советские времена. А другие комментаторы добавили, что НАТО давно находится у границ РФ под предлогом обороны от Ирана и размещение вооружений в Польше не сильно усугубит ситуацию.

Однако некоторые читатели поддержали стремление вывести ядерное оружие из Германии, заметив, что во время войны такой арсенал будет первой целью противника и подставлять страну ради поляков нельзя.

А ранее в США заявили о готовности вернуться к переговорам по иранской ядерной сделке в Вене. По некоторым данным, возобновление дискуссии между сторонами возможно уже в ноябре.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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