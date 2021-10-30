Всероссийский онлайн-марафон "Дома со "Знанием" стартовал со дня истории
Он пройдёт в период нерабочих дней, экспертами выступят специалисты из сфер науки, IT, медицины и инклюзивности. Также будут дни для школьников, студентов и любителей компьютерных игр.
Фото © Общество "Знание"
Российское общество "Знание" запустило марафон "Дома со "Знанием", который будет проходить в период объявленных в связи с ухудшением ситуации по ковиду нерабочих дней. Первый день посвящён истории, сообщили в пресс-службе общества.
Ежедневно в студии "Знания" будут выступать эксперты из разных областей, планируются лекции, мастер-классы и прямые эфиры специалистов из сфер науки, IT, медицины и инклюзивности. Кроме того, пройдут дни для школьников (2 ноября) и студентов (5 ноября), день компьютерных игр (6 ноября) и мероприятия, посвящённые Дню народного единства.
"В период нерабочих дней важно воздержаться от посещения общественных мест, минимизировать социальные контакты, чтобы сохранить своё здоровье и здоровье своих близких. Зачастую единственным развлечением дома оказываются гаджеты и социальные сети, поэтому мы решили предложить альтернативу, как провести время интересно и с пользой", — объяснил генеральный директор "Знания" Максим Древаль.
Трансляции марафона и программу мероприятия каждый сможет посмотреть на сайте общества "Знание", а также во "ВКонтакте" и на ютубе.
Ранее Лайф рассказывал, что онлайн-трансляции второго марафона "Новое знание", который проходил в начале сентября, набрали 110 миллионов просмотров. На вопросы ребят в течение трёх дней отвечали учёные, государственные и общественные деятели, артисты, спортсмены и писатели. Своей лекцией мероприятие поддержал президент Владимир Путин.
Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам глава государства. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.
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