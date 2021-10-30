Всероссийский онлайн-марафон "Дома со "Знанием" стартовал со дня истории

Российское общество "Знание" запустило марафон "Дома со "Знанием", который будет проходить в период объявленных в связи с ухудшением ситуации по ковиду нерабочих дней. Первый день посвящён истории, сообщили в пресс-службе общества.

Ежедневно в студии "Знания" будут выступать эксперты из разных областей, планируются лекции, мастер-классы и прямые эфиры специалистов из сфер науки, IT, медицины и инклюзивности. Кроме того, пройдут дни для школьников (2 ноября) и студентов (5 ноября), день компьютерных игр (6 ноября) и мероприятия, посвящённые Дню народного единства.

"В период нерабочих дней важно воздержаться от посещения общественных мест, минимизировать социальные контакты, чтобы сохранить своё здоровье и здоровье своих близких. Зачастую единственным развлечением дома оказываются гаджеты и социальные сети, поэтому мы решили предложить альтернативу, как провести время интересно и с пользой", — объяснил генеральный директор "Знания" Максим Древаль.

Трансляции марафона и программу мероприятия каждый сможет посмотреть на сайте общества "Знание", а также во "ВКонтакте" и на ютубе.