Полицейские нашли у россиянина дома мешок с четырьмя килограммами марихуаны

Полицейские задержали жителя посёлка Успенка Рыбинского района Красноярского края, который неадекватно себя вёл в здании администрации населённого пункта. Сопроводив его домой, правоохранители обнаружили мешок, наполненный марихуаной. Об этом рассказал краевой главк МВД.

Сообщение о неадекватном мужчине в полицию направил один из жителей посёлка. Сотрудники ОВД, прибывшие на место, отправились с буйным гражданином до места жительства, где на кухне обнаружили наркотики весом 4,4 килограмма. Кроме того, в духовке у него находилась тарелка с кашеобразным веществом коричневого цвета. Оказалось, это смесь гашиша массой около одного грамма и масла каннабиса массой порядка пяти граммов.

"В отношении 36-летнего мужчины следователями МО МВД России "Бородинский" возбуждено уголовное дело", — сказано на сайте ведомства.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.