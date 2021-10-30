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Полицейские нашли у россиянина дома мешок с четырьмя килограммами марихуаны

А в духовке у него была припасена тарелка со смесью гашиша и масла каннабиса. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

30 октября, 09:22
<p>Фото © <a href="https://24.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/26689284" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Красноярскому краю</a> / МО МВД России "Бородинский"</p>

Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю / МО МВД России "Бородинский"

Полицейские задержали жителя посёлка Успенка Рыбинского района Красноярского края, который неадекватно себя вёл в здании администрации населённого пункта. Сопроводив его домой, правоохранители обнаружили мешок, наполненный марихуаной. Об этом рассказал краевой главк МВД.

Сообщение о неадекватном мужчине в полицию направил один из жителей посёлка. Сотрудники ОВД, прибывшие на место, отправились с буйным гражданином до места жительства, где на кухне обнаружили наркотики весом 4,4 килограмма. Кроме того, в духовке у него находилась тарелка с кашеобразным веществом коричневого цвета. Оказалось, это смесь гашиша массой около одного грамма и масла каннабиса массой порядка пяти граммов.

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"В отношении 36-летнего мужчины следователями МО МВД России "Бородинский" возбуждено уголовное дело", — сказано на сайте ведомства.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, как россиянин пытался перевезти в такси 19 килограммов марихуаны. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, в данный момент он заключён под стражу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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