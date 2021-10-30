В Риме открылся саммит лидеров G20

В Риме начался саммит глав государств и правительств стран "Большой двадцатки" (G20). Лидеры начали прибывать в конгресс-центр "Нувола" в квартале итальянской столицы EUR.

Председатель встречи премьер-министр Италии Марио Драги приветствует участников, среди которых не только руководители стран и правительств, но и главы международных организаций, включая ООН. Они обсудят насущные вопросы, среди которых выделяются климат, здравоохранение и устойчивое развитие.

На время проведения саммита по распоряжению властей над Римом закрыли воздушное пространство. Безопасность обеспечивают около 10 тысяч правоохранителей, для контроля за территорией задействованы беспилотники.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин примет участие на саммите G20 в режиме онлайн. Его выступление ожидается в двух сессиях: "Глобальная экономика и глобальное здоровье" и "Изменения климата и окружающая среда".