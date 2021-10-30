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Американский ракетный эсминец "Портер" зашёл в Чёрное море

За кораблём следят силы и средства Военно-морского флота РФ.

30 октября, 08:56

Фото © Wikipedia

В Национальном центре управления обороной России сообщили, что американский эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter 30 октября зашёл в акваторию Чёрного моря. За его действиями следят силы и средства Черноморского флота РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 30 октября 2021 года", — говорится в релизе.

Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что задача эсминца — взаимодействие с партнёрами и союзниками НАТО в регионе.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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