Американский ракетный эсминец "Портер" зашёл в Чёрное море

.@USNavyEurope's Rota based fwd deployed Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Porter DDG 78 transited Bosphorus & entered the Black Sea to work with @NATO allies & partners to improve effectiveness and interoperability.#StrongerTogether pic.twitter.com/4P4sy7ZivV — Yörük Işık (@YorukIsik) October 30, 2021

В Национальном центре управления обороной России сообщили, что американский эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter 30 октября зашёл в акваторию Чёрного моря. За его действиями следят силы и средства Черноморского флота РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 30 октября 2021 года", — говорится в релизе.