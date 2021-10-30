Американский ракетный эсминец "Портер" зашёл в Чёрное море
За кораблём следят силы и средства Военно-морского флота РФ.
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.@USNavyEurope's Rota based fwd deployed Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Porter DDG 78 transited Bosphorus & entered the Black Sea to work with @NATO allies & partners to improve effectiveness and interoperability.#StrongerTogether pic.twitter.com/4P4sy7ZivV— Yörük Işık (@YorukIsik) October 30, 2021
В Национальном центре управления обороной России сообщили, что американский эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter 30 октября зашёл в акваторию Чёрного моря. За его действиями следят силы и средства Черноморского флота РФ.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 30 октября 2021 года", — говорится в релизе.
Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что задача эсминца — взаимодействие с партнёрами и союзниками НАТО в регионе.
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