Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с kp.ru рассказал, к какой цели стремится Запад, субсидируя "зелёную" энергетику на Украине.

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад вмешивается во внутреннюю политику держав под предлогом субсидирования развития "альтернативной" энергетики. Таким образом, государствам, которым оказывается помощь, навязывают определённую тактику поведения в отношении стран – экспортёров углеводородов. Например, под маской заботы об окружающей среде Запад намеренно субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от доступного российского газа, отметил Патрушев.

"В случае же "неожиданно холодной" зимы Брюссель уже заявил, что придёт на помощь Украине посредством реверсивных поставок газа из Словакии. Нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене," — сказал он.

Также Патрушев указал на двойные стандарты в стратегии стремления к климатической нейтральности, от которых страдают различные страны. По его словам, добиваясь климатической нейтральности, Европа не просто переносит "грязное" производство за свои пределы, но ещё и с введением "углеродного налога" планирует облагать продукцию такого производства платежами.

Секретарь Совета Безопасности добавил, что и транснациональные корпорации думают не только о мировом климате. Он отметил, что при расширении рынков сбыта "зелёных" технологий им необходимо развитие производств в различных странах и увеличение добычи редких металлов.

"Задумайтесь, может быть, одну из следующих конференций по климату и предотвращению глобального потепления провести в африканском или азиатском городе, где расположено "грязное" производство "чистых" технологий?" — заключил Патрушев.