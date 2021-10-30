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Банки в России начали новый этап повышения ставок по ипотеке

К таким действиям финансовые организации приступили после того, как ЦБ РФ повысил ключевую ставку.

30 октября, 08:23
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Крупные российские банки начали новый этап повышения ставок по ипотеке. Так, в первую неделю ноября условия основных программ для таких займов пересмотрит "МТС банк", а к середине месяца — "Абсолют банк". При этом стоимость обслуживания ссуд на жильё уже выросла в "Россельхозбанке" и "Металлинвестбанке" — на 0,4 и 0,5 процентных пункта соответственно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

В "МТС банке" сообщили, что повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и вторичное жильё, а также рефинансирование займа.

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Отмечается, что такие действия стали реакцией на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, который повысил ключевую ставку до 7,5%. По данным агентства, с 1 ноября ставки по ипотеке планируют повысить "Транскапиталбанк" (ТКБ) и "Ак Барс", а в ближайшее время — и "Альфа-банк".

Ранее Лайф рассказывал, что юрист Иван Соловьёв назвал "ощутимым рычагом поддержки" возможность изменения условий кредита из-за ковида. Эксперт выразил надежду, что соответствующие рекомендации Центробанка будут приняты финансовыми организациями как руководство к действию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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