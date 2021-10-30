Банки в России начали новый этап повышения ставок по ипотеке

Крупные российские банки начали новый этап повышения ставок по ипотеке. Так, в первую неделю ноября условия основных программ для таких займов пересмотрит "МТС банк", а к середине месяца — "Абсолют банк". При этом стоимость обслуживания ссуд на жильё уже выросла в "Россельхозбанке" и "Металлинвестбанке" — на 0,4 и 0,5 процентных пункта соответственно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

В "МТС банке" сообщили, что повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и вторичное жильё, а также рефинансирование займа.

Отмечается, что такие действия стали реакцией на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, который повысил ключевую ставку до 7,5%. По данным агентства, с 1 ноября ставки по ипотеке планируют повысить "Транскапиталбанк" (ТКБ) и "Ак Барс", а в ближайшее время — и "Альфа-банк".