Читатели британской газеты Daily Mail с восторгом отнеслись к решению президента России Владимира Путина о закачке дополнительных объёмов газа в европейские ПХГ и выразили искреннюю благодарность. Большинство из них отметило, что улучшение отношений с РФ пошло бы на пользу Великобритании.

"Путин показывает истинное лицо западных лидеров — бесполезных и бесхребетных тупиц", — написал один из пользователей.

Некоторые комментаторы задались вопросом, когда "ястребиные" никчёмные СМИ" перестанут делать из России "пугало". Пользователи назвали Путина гением, отметив, что к нему можно относиться по-разному, но российский лидер "обвёл вокруг пальца хвалёную Европу". Тем не менее некоторые читатели опасаются, что политики помешают реализовать инициативу главы РФ. Например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "выдумает какой-нибудь трюк" для поддержания цен на газ на высоком уровне.