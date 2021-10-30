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Британцы заявили, что Путин раскрыл истинное лицо Запада, и поблагодарили за газ

Некоторые пользователи Сети также пустились в рассуждения, каково жить в России и быть русским. Они отметили, что РФ обладает культурой, почти не пострадавшей от влияния европейских стран.

30 октября, 08:10
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/67010/photos/66883" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Читатели британской газеты Daily Mail с восторгом отнеслись к решению президента России Владимира Путина о закачке дополнительных объёмов газа в европейские ПХГ и выразили искреннюю благодарность. Большинство из них отметило, что улучшение отношений с РФ пошло бы на пользу Великобритании.

"Путин показывает истинное лицо западных лидеров — бесполезных и бесхребетных тупиц", — написал один из пользователей.

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Некоторые комментаторы задались вопросом, когда "ястребиные" никчёмные СМИ" перестанут делать из России "пугало". Пользователи назвали Путина гением, отметив, что к нему можно относиться по-разному, но российский лидер "обвёл вокруг пальца хвалёную Европу". Тем не менее некоторые читатели опасаются, что политики помешают реализовать инициативу главы РФ. Например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "выдумает какой-нибудь трюк" для поддержания цен на газ на высоком уровне.

Кроме того, пользователи стали рассуждать, каково жить в России и быть русским. Один из комментаторов отметил, что РФ — не только мощная военная держава, но и обладает энергетической независимостью и культурой, почти не пострадавшей от влияния Запада. Среди читателей нашлись и те, кто прожил некоторое время в российской столице. Они отметили, что жители гордятся своей страной и не обращают внимания на "все эти дебильные woke-ценности".

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Напомним, президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища после того, как будут заполнены российские ПХГ. Позже председатель правления компании Алексей Миллер назвал дату, к которой полностью закончит закачку газа в российские подземные хранилища. Целевой показатель — 72 миллиарда 600 миллионов кубометров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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