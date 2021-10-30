В Грузии Саакашвили обвинили в имитации голодовки
По словам председателя партии "Грузинская мечта", заключённый выпивает по три литра лимонада в день.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Голодовку, которую объявил помещённый под стражу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назвал имитацией председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
"Что касается имитированного голодания Саакашвили, по нашей информации, именно сегодня, в день голосования, Саакашвили планирует симулировать то, что ему якобы стало плохо, и таким образом вызвать эмоции у своих сторонников", — сказал Кобахидзе.
По его словам, вся тюрьма смеётся над тем, что Саакашвили ежедневно выпивает по три литра лимонада.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
Комментариев: 0