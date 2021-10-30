В России разработали некопируемый QR-код для борьбы с поддельными

Новосибирские разработчики из команды Pro Control создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки, что поможет в борьбе с поддельными матричными штрихкодами для посещения общественных мест. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Уточняется, что обычные QR-коды можно в большом количестве распечатать на принтере или сделать электронные копии. При этом уже создана двухфакторная система проверки. Так, код состоит из двух частей — стандартного штрихкода и внутренней голографической матрицы, которую невозможно скопировать или размножить. Чтобы распечатать каждый такой штрихкод, требуется специальный принтер.