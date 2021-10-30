В России разработали некопируемый QR-код для борьбы с поддельными
В новый код заложена внутренняя голографическая матрица, которую фактически нельзя скопировать или размножить.
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Новосибирские разработчики из команды Pro Control создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки, что поможет в борьбе с поддельными матричными штрихкодами для посещения общественных мест. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Уточняется, что обычные QR-коды можно в большом количестве распечатать на принтере или сделать электронные копии. При этом уже создана двухфакторная система проверки. Так, код состоит из двух частей — стандартного штрихкода и внутренней голографической матрицы, которую невозможно скопировать или размножить. Чтобы распечатать каждый такой штрихкод, требуется специальный принтер.
Ранее Лайф сообщал, что мошенники освоили схему обмана россиян под предлогом вакцинации. Аферисты звонят гражданам и предлагают пройти опрос о прививке. А ещё просят привязать QR-код к социальной карте.
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