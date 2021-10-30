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В России разработали некопируемый QR-код для борьбы с поддельными

В новый код заложена внутренняя голографическая матрица, которую фактически нельзя скопировать или размножить.

30 октября, 07:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новосибирские разработчики из команды Pro Control создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки, что поможет в борьбе с поддельными матричными штрихкодами для посещения общественных мест. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Уточняется, что обычные QR-коды можно в большом количестве распечатать на принтере или сделать электронные копии. При этом уже создана двухфакторная система проверки. Так, код состоит из двух частей — стандартного штрихкода и внутренней голографической матрицы, которую невозможно скопировать или размножить. Чтобы распечатать каждый такой штрихкод, требуется специальный принтер.

В Курской области начаты проверки из-за продажи липовых QR-кодов

В Курской области начаты проверки из-за продажи липовых QR-кодов

Ранее Лайф сообщал, что мошенники освоили схему обмана россиян под предлогом вакцинации. Аферисты звонят гражданам и предлагают пройти опрос о прививке. А ещё просят привязать QR-код к социальной карте.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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