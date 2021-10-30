Илон Макс заявил о планах открыть университет в Техасе
По словам бизнесмена, учебное заведение вызовет "всеобщее восхищение" и будет иметь "эпичный мерч".
Фото © Instagram/elonmusk
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что хочет открыть новый университет. Об этом он написал в "Твиттере".
По словам бизнесмена, новое учебное заведение будет носить название Техасский университет технологий и науки (Texas Institute of Technology & Science), однако дополнительных подробностей предприниматель не раскрыл. Он лишь добавил, что организация вызовет "всеобщее восхищение" и будет иметь "эпичный мерч". Как отметили СМИ, аббревиатура университета, если предлагаемое название окажется конечным, звучит как вульгарное наименование женской груди.
Ранее стало известно, что стоимость компании Tesla впервые превысила $1 триллион. Детище Илона Маска встало в один ряд с такими крупнейшими мировыми корпорациями, как Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet.
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