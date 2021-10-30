Илон Макс заявил о планах открыть университет в Техасе

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что хочет открыть новый университет. Об этом он написал в "Твиттере" .

По словам бизнесмена, новое учебное заведение будет носить название Техасский университет технологий и науки (Texas Institute of Technology & Science), однако дополнительных подробностей предприниматель не раскрыл. Он лишь добавил, что организация вызовет "всеобщее восхищение" и будет иметь "эпичный мерч". Как отметили СМИ, аббревиатура университета, если предлагаемое название окажется конечным, звучит как вульгарное наименование женской груди.