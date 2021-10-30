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Илон Макс заявил о планах открыть университет в Техасе

По словам бизнесмена, учебное заведение вызовет "всеобщее восхищение" и будет иметь "эпичный мерч".

30 октября, 06:51
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CUiL6NdIY9E/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elonmusk</a></p>

Фото © Instagram/elonmusk

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что хочет открыть новый университет. Об этом он написал в "Твиттере".

По словам бизнесмена, новое учебное заведение будет носить название Техасский университет технологий и науки (Texas Institute of Technology & Science), однако дополнительных подробностей предприниматель не раскрыл. Он лишь добавил, что организация вызовет "всеобщее восхищение" и будет иметь "эпичный мерч". Как отметили СМИ, аббревиатура университета, если предлагаемое название окажется конечным, звучит как вульгарное наименование женской груди.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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