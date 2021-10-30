В Забайкалье кафе и рестораны не будут принимать гостей в нерабочие дни

В Забайкальском крае ограничили работу кафе и ресторанов в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов, сообщается на официальном портале края.

"Начиная с субботы в Забайкальском крае прекращают принимать гостей кафе и рестораны. Они могут обслуживать клиентов навынос или доставлять заказы на дом. Но закрываться должны не позднее 23:00", — говорится в сообщении.

Кроме того, в нерабочие дни в регионах приостанавливается деятельность детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций. В детских садах организуют дежурные группы. Будут закрыты непродовольственные магазины, которые не имеют отдельного входа и с площадью более 400 квадратных метров, за исключением строительных.

"Мы оставляем открытыми аптеки (без отдельного входа) даже в тех торговых центрах, где всё остальное закрыто. Открытыми для приёма клиентов в регионе будут фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, концертные залы, цирки, парикмахерские, салоны красоты. Однако обслуживать разрешено только гостей, имеющих QR-код или сертификат о вакцинации, а также справку о перенесённом заболевании (срок которой не превышает шести месяцев). Остальные отрасли действуют в прежнем режиме", — уточнили в правительстве региона.

Также для жителей края старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, вводится режим самоизоляции.