В Забайкалье кафе и рестораны не будут принимать гостей в нерабочие дни
Такие заведения могут обслуживать клиентов навынос или доставлять заказы на дом, однако они должны закрываться не позднее 23:00.
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В Забайкальском крае ограничили работу кафе и ресторанов в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов, сообщается на официальном портале края.
"Начиная с субботы в Забайкальском крае прекращают принимать гостей кафе и рестораны. Они могут обслуживать клиентов навынос или доставлять заказы на дом. Но закрываться должны не позднее 23:00", — говорится в сообщении.
Кроме того, в нерабочие дни в регионах приостанавливается деятельность детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций. В детских садах организуют дежурные группы. Будут закрыты непродовольственные магазины, которые не имеют отдельного входа и с площадью более 400 квадратных метров, за исключением строительных.
"Мы оставляем открытыми аптеки (без отдельного входа) даже в тех торговых центрах, где всё остальное закрыто. Открытыми для приёма клиентов в регионе будут фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, концертные залы, цирки, парикмахерские, салоны красоты. Однако обслуживать разрешено только гостей, имеющих QR-код или сертификат о вакцинации, а также справку о перенесённом заболевании (срок которой не превышает шести месяцев). Остальные отрасли действуют в прежнем режиме", — уточнили в правительстве региона.
Также для жителей края старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, вводится режим самоизоляции.
Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом в России в субботу, 30 октября, начался режим нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. В десятках регионов РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. В Москве нерабочие дни начались 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.
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