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Доктор Комаровский назвал ошибку в лечении ковида, приводящую к осложнениям

Врач также негативно высказался об антивакционных настроениях в обществе. По его мнению, виной тому — недостаток информирования населения и неверие в безопасность прививок.

30 октября, 05:32
<p>Скриншот © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CVNi9W1Fjeo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> doctor_komarovskiy</a></p>

Скриншот © Instagram / doctor_komarovskiy

Применение антибиотиков и гормональных препаратов при лёгком течении коронавируса только препятствует нормальному выздоровлению и уменьшает шансы выжить. Об этом заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью DW.

"Пока пульсоксиметр показывает больше 93, у вас лёгкая форма или начало болезни — стандартные действия: минимум еды, максимум питья, чистый прохладный воздух. Категорически никакого постельного режима! Если высокая температура – принимайте парацетамол и ибупрофен. Заложен нос — промойте его солевым раствором. И всё", — отметил врач.

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По его словам, самая большая ошибка, которую можно сделать в начале болезни, — принять дексаметазон или антибиотики, так как они "уменьшают до минимума шансы выжить". Комаровский подчеркнул, что амбулаторная помощь при CoViD-19 ничем не отличается от лечения гриппа, а беспокоится нужно тогда, когда отреагировал пульсоксиметр или если у пациента есть другие сопутствующие болезни.

Известный врач также довольно резко высказался об антивакционных настроениях в обществе, отметив, что такая проблема актуальна и для Украины. По его мнению, виной тому — недостаток информирования населения и неверие в безопасность препаратов. При этом он подчеркнул, что вакцинацию нельзя делать принудительной, но в отсутствии прививки ответственность за последствия, в том числе и финансовую, должен нести сам человек, а именно — оплачивать лечение самостоятельно.

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Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему ковидом болеют и привитые. Учёный отметил, что виной в том числе и "ускоренный" дельта-штамм нового коронавируса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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