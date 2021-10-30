Доктор Комаровский назвал ошибку в лечении ковида, приводящую к осложнениям

Применение антибиотиков и гормональных препаратов при лёгком течении коронавируса только препятствует нормальному выздоровлению и уменьшает шансы выжить. Об этом заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью DW.

"Пока пульсоксиметр показывает больше 93, у вас лёгкая форма или начало болезни — стандартные действия: минимум еды, максимум питья, чистый прохладный воздух. Категорически никакого постельного режима! Если высокая температура – принимайте парацетамол и ибупрофен. Заложен нос — промойте его солевым раствором. И всё", — отметил врач.

По его словам, самая большая ошибка, которую можно сделать в начале болезни, — принять дексаметазон или антибиотики, так как они "уменьшают до минимума шансы выжить". Комаровский подчеркнул, что амбулаторная помощь при CoViD-19 ничем не отличается от лечения гриппа, а беспокоится нужно тогда, когда отреагировал пульсоксиметр или если у пациента есть другие сопутствующие болезни.

Известный врач также довольно резко высказался об антивакционных настроениях в обществе, отметив, что такая проблема актуальна и для Украины. По его мнению, виной тому — недостаток информирования населения и неверие в безопасность препаратов. При этом он подчеркнул, что вакцинацию нельзя делать принудительной, но в отсутствии прививки ответственность за последствия, в том числе и финансовую, должен нести сам человек, а именно — оплачивать лечение самостоятельно.