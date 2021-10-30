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Переболевших ковидом предупредили о возможных "дырках" в лёгких

Они образуются после болезни и несут серьёзную опасность для здоровья человека.

30 октября, 04:48
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Пациенты с ковидом, у которых были осложнения в дыхательных органах, вдобавок к прочему могут получить в наследство от болезни свищи в лёгких, которые способны приводить к деформации стенок и образованию своеобразных отверстий. Об этом рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

"Свищ — это разрешившийся гнойник, то есть стенка лёгких деформируется, это дырка. Это серьёзнейшее осложнение, которое грозит сепсисом, заражением крови и лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идёт очистка от гноя. Хирургически свищ трудно лечить, потому что сшить нельзя", — объяснил Сергей Пурясев в беседе с Ura.ru.

Врач рассказал, что такие свищи обычно появляются у людей, которые плохо питаются, страдают алкоголизмом, трофическими расстройствами. Однако сейчас, в условиях пандемии, их можно встретить и у вполне здорового человека.

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Как ранее сообщал Лайф, в Москве возросло число пациентов с тяжёлым течением ковида. Большую часть таких больных составляют пожилые люди, однако при этом средний возраст заражённых существенно снизился — очень активно заражаются дети.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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