Переболевших ковидом предупредили о возможных "дырках" в лёгких

Пациенты с ковидом, у которых были осложнения в дыхательных органах, вдобавок к прочему могут получить в наследство от болезни свищи в лёгких, которые способны приводить к деформации стенок и образованию своеобразных отверстий. Об этом рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

"Свищ — это разрешившийся гнойник, то есть стенка лёгких деформируется, это дырка. Это серьёзнейшее осложнение, которое грозит сепсисом, заражением крови и лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идёт очистка от гноя. Хирургически свищ трудно лечить, потому что сшить нельзя", — объяснил Сергей Пурясев в беседе с Ura.ru.

Врач рассказал, что такие свищи обычно появляются у людей, которые плохо питаются, страдают алкоголизмом, трофическими расстройствами. Однако сейчас, в условиях пандемии, их можно встретить и у вполне здорового человека.