В Госдуме рассказали, как можно бороться с поддельными справками о вакцинации

Депутат выразил надежду, что "благоразумие восторжествует" и люди поймут, что вакцинация — это безопасный, современный и цивилизованный путь, а болезнь является лотереей.

На фоне введения новых ограничительных мер из-за распространения коронавируса в интернете активизировались мошенники, которые предлагают россиянам купить сертификаты о вакцинации, не проходя при этом саму процедуру. Они утверждают, что поддельный документ будет отображаться на портале "Госуслуги" и в медицинских реестрах. Правоохранители борются с таким злоумышленниками, отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его мнению, мошенников нужно "хватать с поличным", проводя контрольные закупки. Кроме того, в борьбу со злоумышленниками активнее должны включаться соцсети, так как через них также происходит незаконная деятельность.

"У нас принят закон, который возлагает ответственность за происходящее на сами площадки, они должны мониторить этот контент. Надо отдать должное, что многие из них действительно помечают публикации, в которых что-то сказано про коронавирус, особыми пометками. Надо сделать так, чтобы они активнее включились в эту работу и такого рода объявления блокировали и передавали информацию о них в правоохранительные органы", — рассказал Боярский в беседе с радио Sputnik.

Депутат выразил надежду, что "благоразумие восторжествует" и люди поймут, что вакцинация — это безопасный, современный и цивилизованный путь, а болезнь является лотереей, которая "уносит жизни людей вне зависимости от возраста". Боярский также напомнил покупателям фальшивых сертификатов, что прививка способна защитить от тяжёлого течения ковида и летального исхода.