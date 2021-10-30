В ещё не запущенной соцсети Трампа нашли признаки плагиата

Не успела ещё запуститься социальная сеть бывшего американского президента Дональда Трампа, как уже столкнулась с проблемами. Компания Mastodon, разработавшая открытую платформу для социальных сетей, заявила, что новая социальная сеть TRUTH Social основана на её технологиях. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте компании.

В нём глава Mastodon Юджин Рочко отметил, что, согласно условиям лицензии платформы, любой проект на её основе "должен сделать свой исходный код открытым, а все модификации — доступными для общественности".

Компания уже направила руководству TRUTH Social письмо с соответствующим уведомлением: если требование не будет выполнено в течение 30 дней, то Mastodon отзовёт у соцсети лицензию на свою платформу.