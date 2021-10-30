В ещё не запущенной соцсети Трампа нашли признаки плагиата
Компания Mastodon усмотрела в ней знакомый исходный код, и требует открыть его.
Фото © Facebook / Дональд Трамп
Не успела ещё запуститься социальная сеть бывшего американского президента Дональда Трампа, как уже столкнулась с проблемами. Компания Mastodon, разработавшая открытую платформу для социальных сетей, заявила, что новая социальная сеть TRUTH Social основана на её технологиях. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте компании.
В нём глава Mastodon Юджин Рочко отметил, что, согласно условиям лицензии платформы, любой проект на её основе "должен сделать свой исходный код открытым, а все модификации — доступными для общественности".
Компания уже направила руководству TRUTH Social письмо с соответствующим уведомлением: если требование не будет выполнено в течение 30 дней, то Mastodon отзовёт у соцсети лицензию на свою платформу.
"26 октября мы направили официальное письмо главному юристу Truth Social с просьбой сделать исходный код общедоступным в соответствии с лицензией. Согласно AGPLv3, после уведомления правообладателя у Truth Social есть 30 дней на выполнение требований, в противном случае лицензия может быть отозвана без возможности восстановления", — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group создаёт новую социальную сеть TRUTH Social, которая призвана стать "соперником либеральных СМИ" и "убийцей Twitter". Однако это уже не первая соцсеть, которую запускает политик после его бана на крупнейших ресурсах, последовавшего за штурмом Капитолия США 6 января. Так, 1 июля команда Трампа втайне запустила платформу GETTR. Её возглавил его бывший пресс-секретарь Джейсон Миллер. Однако уже в день запуска соцсеть постигла та же неприятность: хакеры взломали несколько учётных записей известных людей, включая самого Миллера, экс-госсекретаря США Майка Помпео, бывшего помощника Трампа Стивена Бэннона и других.
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