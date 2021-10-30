В Италии произошёл мощный взрыв в жилом доме
В здании находилось шестнадцать человек, пожилая пара не выжила.
Фото © Twitter / BreakingItalyNews
В Италии произошёл мощный взрыв в жилом доме. Видео © Twitter / Rai Radio1
В жилом доме в итальянском городе Пинероло произошёл мощный взрыв. После возник пожар, который охватил большую площадь.
Как пишет издание Informazione.it, в доме на тот момент находилось 16 человек. В результате взрыва погибла пожилая женщина, затем её муж. Ещё трое жильцов получили травмы. Предварительная причина возгорания — взрыв бытового газа.
Лайф рассказывал, что 25 октября взрыв газа случился в Набережных Челнах. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице.
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