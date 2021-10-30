НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Италии произошёл мощный взрыв в жилом доме

В здании находилось шестнадцать человек, пожилая пара не выжила.

30 октября, 04:40

Фото © Twitter / BreakingItalyNews

В Италии произошёл мощный взрыв в жилом доме. Видео © Twitter / Rai Radio1

В жилом доме в итальянском городе Пинероло произошёл мощный взрыв. После возник пожар, который охватил большую площадь.

Как пишет издание Informazione.it, в доме на тот момент находилось 16 человек. В результате взрыва погибла пожилая женщина, затем её муж. Ещё трое жильцов получили травмы. Предварительная причина возгорания — взрыв бытового газа.

В жилой пятиэтажке в Видном при взрыве треснула несущая стена

В жилой пятиэтажке в Видном при взрыве треснула несущая стена

Лайф рассказывал, что 25 октября взрыв газа случился в Набережных Челнах. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1