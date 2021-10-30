В Италии произошёл мощный взрыв в жилом доме

В жилом доме в итальянском городе Пинероло произошёл мощный взрыв. После возник пожар, который охватил большую площадь.

Как пишет издание Informazione.it, в доме на тот момент находилось 16 человек. В результате взрыва погибла пожилая женщина, затем её муж. Ещё трое жильцов получили травмы. Предварительная причина возгорания — взрыв бытового газа.