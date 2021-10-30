Пьяный уголовник выпил и пригрозил атакой на школу в Приморье
Он позвонил в полицию с угрозами, желая проверить реакцию правоохранителей, но нарвался ещё на одну статью.
Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
В городе Партизанске Приморского края задержали 33-летнего местного жителя. Он угрожал совершить нападение на местную школу, сообщают в региональном УМВД России.
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Партизанскому городскому округу установили, что звонок совершил 33-летний ранее судимый житель Партизанска. Гражданина доставили в отдел внутренних дел. В отделе полиции мужчина признался, что совершил звонок в состоянии алкогольного опьянения, желая проверить реакцию оперативных служб", — говорится в сообщении ведомства.
Теперь "послужной список" мужчины может расшириться: ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Как уточняют в УМВД РФ, санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге подросток не на шутку напугал учащихся школы своим подозрительным нарядом — военной экипировкой. Однако, как пояснил парень, оделся он так вовсе не из-за дурных помыслов.
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