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Пьяный уголовник выпил и пригрозил атакой на школу в Приморье

Он позвонил в полицию с угрозами, желая проверить реакцию правоохранителей, но нарвался ещё на одну статью.

30 октября, 04:15

Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

В городе Партизанске Приморского края задержали 33-летнего местного жителя. Он угрожал совершить нападение на местную школу, сообщают в региональном УМВД России.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Партизанскому городскому округу установили, что звонок совершил 33-летний ранее судимый житель Партизанска. Гражданина доставили в отдел внутренних дел. В отделе полиции мужчина признался, что совершил звонок в состоянии алкогольного опьянения, желая проверить реакцию оперативных служб", — говорится в сообщении ведомства.

Теперь "послужной список" мужчины может расшириться: ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Как уточняют в УМВД РФ, санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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