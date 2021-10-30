"Он использовал меня": Доктор Комаровский объяснил, почему разочаровался в Зеленском
Знаменитый врач признался, что у него были большие надежды на нового президента, но они не оправдались.
Фото © Instagram / doctor_komarovskiy
Президент Украины Владимир Зеленский использовал украинского педиатра и телеведущего Евгения Комаровского для пиара на президентских выборах 2019 года. Об этом знаменитый доктор заявил сам, добавив, что надеялся на порядочность Зеленского, но, как оказалось, отличий от остальных политиков у того нет.
"Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации", — поделился Евгений Комаровский в интервью "Украинской правде".
Педиатр заверил, что сам в политику не хочет, но ему было обидно, когда Зеленский отказался от его услуг в качестве советника. Основной же причиной нежелания идти во власть Комаровский называет запрет на использование там русского языка.
Как ранее рассказывал Лайф, украинские военные в Донбассе заявили, что "понты" Зеленского не стоят их жизней. Военнослужащие обратились к главе государства из села Старомарьевка. Они пожаловались, что к ним не пришла обещанная поддержка.
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