Президент Украины Владимир Зеленский использовал украинского педиатра и телеведущего Евгения Комаровского для пиара на президентских выборах 2019 года. Об этом знаменитый доктор заявил сам, добавив, что надеялся на порядочность Зеленского, но, как оказалось, отличий от остальных политиков у того нет.

"Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации", — поделился Евгений Комаровский в интервью "Украинской правде".

Педиатр заверил, что сам в политику не хочет, но ему было обидно, когда Зеленский отказался от его услуг в качестве советника. Основной же причиной нежелания идти во власть Комаровский называет запрет на использование там русского языка.