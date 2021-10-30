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"Он использовал меня": Доктор Комаровский объяснил, почему разочаровался в Зеленском

Знаменитый врач признался, что у него были большие надежды на нового президента, но они не оправдались.

30 октября, 04:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/doctor_komarovskiy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">doctor_komarovskiy</a></p>

Фото © Instagram / doctor_komarovskiy

Президент Украины Владимир Зеленский использовал украинского педиатра и телеведущего Евгения Комаровского для пиара на президентских выборах 2019 года. Об этом знаменитый доктор заявил сам, добавив, что надеялся на порядочность Зеленского, но, как оказалось, отличий от остальных политиков у того нет.

"Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации", — поделился Евгений Комаровский в интервью "Украинской правде".

Педиатр заверил, что сам в политику не хочет, но ему было обидно, когда Зеленский отказался от его услуг в качестве советника. Основной же причиной нежелания идти во власть Комаровский называет запрет на использование там русского языка.

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Как ранее рассказывал Лайф, украинские военные в Донбассе заявили, что "понты" Зеленского не стоят их жизней. Военнослужащие обратились к главе государства из села Старомарьевка. Они пожаловались, что к ним не пришла обещанная поддержка.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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