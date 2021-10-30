"Нужно разбираться не только с Европой": Чубайс рассказал о причинах мирового энергокризиса
По его мнению, проблема гораздо более серьёзная, чем нехватка ресурсов в отдельно взятых регионах.
Кадр из видео © Facebook / Anatoly Chubays
Мир столкнулся с энергетическим кризисом, и это является одним из первых проявлений глобального энергетического перехода. Об этом заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
На странице в "Фейсбуке" он опубликовал видеозапись со своим выступлением на эту тему. Чубайс отметил, что кризис коснулся не только Европы, но и Ливана, Китая, Бразилии и Индии. По его мнению, среди причин кризиса в Европе ошибки с формированием запасов газа, с оценкой природных ресурсов, однако проблема глубже.
"Масштабы уже говорят, что нужно разбираться не только с Европой. Необходимо искать причину в целом. В одной Европе ничего не поймёте, надо смотреть на мир. То, что мы имеем сегодня, — это мировой энергетический кризис", — заявил Анатолий Чубайс.
Он уверен, что для России повышение цен на газ в Европе ничего хорошего не означает. По мнению Чубайса, из-за этого европейские страны придут к выводу о необходимости снижения доли углеводородов в энергетическом балансе. В итоге темпы снижения российского углеводородного экспорта окажутся существенно выше, чем ожидалось раньше.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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