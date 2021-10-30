Мир столкнулся с энергетическим кризисом, и это является одним из первых проявлений глобального энергетического перехода. Об этом заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

На странице в "Фейсбуке" он опубликовал видеозапись со своим выступлением на эту тему. Чубайс отметил, что кризис коснулся не только Европы, но и Ливана, Китая, Бразилии и Индии. По его мнению, среди причин кризиса в Европе ошибки с формированием запасов газа, с оценкой природных ресурсов, однако проблема глубже.

"Масштабы уже говорят, что нужно разбираться не только с Европой. Необходимо искать причину в целом. В одной Европе ничего не поймёте, надо смотреть на мир. То, что мы имеем сегодня, — это мировой энергетический кризис", — заявил Анатолий Чубайс.