Прокуратура на Камчатке проверит сообщения о загрязнении акватории Авачинской губы
Поводом для этого стали сообщения местных СМИ и жителей в социальных сетях. Будут привлечены эксперты.
Кадр из видео © kam24.ru
Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку сведений о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы. К этой работе привлекут специалистов из профильных ведомств.
"Прокуратура проверит соблюдение требований природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении ведомства.
О загрязнении бухты ранее писало местное издание "Кам24" со ссылкой на страницы местных жителей в социальных сетях. На опубликованном видео заметно, что вода в бухте сменила цвет.
Напомним, осенью 2020 года СКР назвал приоритетную версию другого экологического ЧП на Камчатке. Тогда взятые в акватории пробы не выявили критической концентрации нефтяных углеводородов и фенола в воде или почве. Эксперты сошлись во мнении, что ЧП было следствием природного загрязнения, в том числе вызванного цветением фитопланктона. С этой версией согласились Минприроды и Росприроднадзор.
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