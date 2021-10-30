Прокуратура на Камчатке проверит сообщения о загрязнении акватории Авачинской губы

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку сведений о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы. К этой работе привлекут специалистов из профильных ведомств.

О загрязнении бухты ранее писало местное издание "Кам24" со ссылкой на страницы местных жителей в социальных сетях. На опубликованном видео заметно, что вода в бухте сменила цвет.

Напомним, осенью 2020 года СКР назвал приоритетную версию другого экологического ЧП на Камчатке. Тогда взятые в акватории пробы не выявили критической концентрации нефтяных углеводородов и фенола в воде или почве. Эксперты сошлись во мнении, что ЧП было следствием природного загрязнения, в том числе вызванного цветением фитопланктона. С этой версией согласились Минприроды и Росприроднадзор.