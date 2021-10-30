НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Прокуратура на Камчатке проверит сообщения о загрязнении акватории Авачинской губы

Поводом для этого стали сообщения местных СМИ и жителей в социальных сетях. Будут привлечены эксперты.

30 октября, 04:31
<p>Кадр из видео © <a href="https://kam24.ru/news/main/20211029/85064.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kam24.ru</a></p>

Кадр из видео © kam24.ru

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку сведений о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы. К этой работе привлекут специалистов из профильных ведомств.

"Прокуратура проверит соблюдение требований природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении ведомства.

О загрязнении бухты ранее писало местное издание "Кам24" со ссылкой на страницы местных жителей в социальных сетях. На опубликованном видео заметно, что вода в бухте сменила цвет.

Документальный фильм Лайфа "Ядовитый океан" стал лауреатом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

Документальный фильм Лайфа "Ядовитый океан" стал лауреатом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

Напомним, осенью 2020 года СКР назвал приоритетную версию другого экологического ЧП на Камчатке. Тогда взятые в акватории пробы не выявили критической концентрации нефтяных углеводородов и фенола в воде или почве. Эксперты сошлись во мнении, что ЧП было следствием природного загрязнения, в том числе вызванного цветением фитопланктона. С этой версией согласились Минприроды и Росприроднадзор.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1