В Росрыболовстве заявили, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет

Объём вылова горбуши позволяет с уверенностью заявлять, что в преддверии новогодних праздников в России не будет дефицита красной рыбы и икры. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Евразийского экономического форума в беседе с РИА "Новости".

"Но, к сожалению, объём предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля — понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой", — отметил он, добавив, что в целом объём вылова предполагает серьёзное снижение стоимости.

Шестаков сообщил, что идея регулирования цен на красную икру не обсуждается, поскольку она не входит в список социально значимых продуктов.