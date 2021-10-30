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В Росрыболовстве заявили, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет

При этом там отметили, что цены на этот продукт прогнозировать сложно, хотя в целом объём вылова лососёвых и предполагает серьёзное снижение стоимости.

30 октября, 06:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Объём вылова горбуши позволяет с уверенностью заявлять, что в преддверии новогодних праздников в России не будет дефицита красной рыбы и икры. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Евразийского экономического форума в беседе с РИА "Новости".

"Но, к сожалению, объём предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля — понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой", — отметил он, добавив, что в целом объём вылова предполагает серьёзное снижение стоимости.

Россиянам рассказали, когда подешевеет красная икра

Россиянам рассказали, когда подешевеет красная икра

Шестаков сообщил, что идея регулирования цен на красную икру не обсуждается, поскольку она не входит в список социально значимых продуктов.

Ранее россиянам рассказали об изменениях цен на продукты к Новому году. В частности, отметила эксперт Ирина Нагайцева, ряд скоропортящейся продукции в декабре может подешеветь.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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