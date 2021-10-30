В Росрыболовстве заявили, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет
При этом там отметили, что цены на этот продукт прогнозировать сложно, хотя в целом объём вылова лососёвых и предполагает серьёзное снижение стоимости.
Фото © Pexels
Объём вылова горбуши позволяет с уверенностью заявлять, что в преддверии новогодних праздников в России не будет дефицита красной рыбы и икры. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Евразийского экономического форума в беседе с РИА "Новости".
"Но, к сожалению, объём предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля — понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой", — отметил он, добавив, что в целом объём вылова предполагает серьёзное снижение стоимости.
Шестаков сообщил, что идея регулирования цен на красную икру не обсуждается, поскольку она не входит в список социально значимых продуктов.
Ранее россиянам рассказали об изменениях цен на продукты к Новому году. В частности, отметила эксперт Ирина Нагайцева, ряд скоропортящейся продукции в декабре может подешеветь.
Комментариев: 0