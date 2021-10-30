На Чукотке пожар унёс жизни четверых детей и двоих взрослых

В чукотском селе Инчоун в пожаре в жилом доме погибло шесть человек, из которых четверо — дети. Прокуратура Чукотского автономного округа проводит проверку по факту произошедшего, сообщается на сайте ведомства.











По данным Лайфа, жертвами пожара стали шестилетний мальчик, две девочки в возрасте трёх и четырёх лет, а также годовалая малышка. В огне погибли 49-летний мужчина и женщина такого же возраста. Кроме того, в результате происшествия пострадали 25-летняя девушка и 20-летний молодой человек. Они получили ожоги средней тяжести, но отказались от госпитализации.

На кадрах с места происшествия, которые оказались в нашем распоряжении, видно, что дом сгорел практически дотла — остался лишь каменный дымоход. Правоохранители выясняют причины пожара и устанавливают все обстоятельства произошедшего.