На Чукотке пожар унёс жизни четверых детей и двоих взрослых
Ещё два человека пострадали — они получили ожоги средней степени, но отказались от госпитализации.
Фото © LIFE
В чукотском селе Инчоун в пожаре в жилом доме погибло шесть человек, из которых четверо — дети. Прокуратура Чукотского автономного округа проводит проверку по факту произошедшего, сообщается на сайте ведомства.
По данным Лайфа, жертвами пожара стали шестилетний мальчик, две девочки в возрасте трёх и четырёх лет, а также годовалая малышка. В огне погибли 49-летний мужчина и женщина такого же возраста. Кроме того, в результате происшествия пострадали 25-летняя девушка и 20-летний молодой человек. Они получили ожоги средней тяжести, но отказались от госпитализации.
На кадрах с места происшествия, которые оказались в нашем распоряжении, видно, что дом сгорел практически дотла — остался лишь каменный дымоход. Правоохранители выясняют причины пожара и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что двое взрослых погибли и трое детей пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Якутии. Несовершеннолетние сейчас находятся в больнице. Среди жертв — молодой человек 1999 г.р. и женщина 1990 г.р.
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