Руководство Росздравнадзора отправилось в регионы РФ для помощи в борьбе с ковидом

Руководство Росздравнадзора выехало в несколько российских регионов со сложной эпидемиологической ситуацией, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте ведомства.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и её заместители выехали для оказания методической помощи в регионы со сложной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции — в республики Татарстан и Удмуртия, Владимирскую и Белгородскую области", — отмечается в сообщении.