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Руководство Росздравнадзора отправилось в регионы РФ для помощи в борьбе с ковидом

Речь идёт о Татарстане, Удмуртии, Владимирской и Белгородской областях. Соответствующее поручение дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

30 октября, 07:00
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Руководство Росздравнадзора выехало в несколько российских регионов со сложной эпидемиологической ситуацией, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте ведомства.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и её заместители выехали для оказания методической помощи в регионы со сложной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции — в республики Татарстан и Удмуртия, Владимирскую и Белгородскую области", — отмечается в сообщении.

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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы России с самым низким коллективным иммунитетом к ковиду. Наиболее высок он в Подмосковье, Туве, Москве, Петербурге и Севастополе, уточнила она.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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