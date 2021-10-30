Россиян предупредили об активности мошенников в нерабочие дни

Мошенники в России сильно активизируются во время нерабочих дней. Это связано с тем, что из-за закрытия досуговых заведений и временного прекращения работы люди будут больше времени проводить в Сети, заявил руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Пётр Куценко в беседе с РИА "Новости".

"Учитывая рост количества частных инвесторов, отмечаемый в России, и общий интерес к финансовому рынку, наиболее распространённые схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи с якобы гарантированным получением быстрого дохода", — сказал Куценко.

Эксперт отметил, что мошенники используют различные уловки, чтобы жертва точно зашла на поддельный веб-сайт. Например, распространяют электронные письма, делают обзоры, показывают рекламные объявления. После перехода на ресурс пользователю предлагают завести брокерский счёт или криптокошелёк и перевести туда деньги, предоставив доступ к другим счетам.

Как только пользователь пополняет баланс, средства попадают к злоумышленникам, однако на этом всё не заканчивается. По словам Куценко, в личном кабинете жертвы симулируется рост доходности инвестиций, что побуждает перевести на счёт большую сумму. Обман раскрывается в тот момент, когда пользователь хочет вывести денежные средства, но не может этого сделать. Эксперт отмечает, что, как правило, предложения злоумышленников содержат крайне заманчивые условия — гарантии высокого роста стоимости портфеля, вывод денег без комиссии и так далее. Сделано это для того, чтобы пользователь быстро принял решение, не успев заподозрить подвох.

Куценко подчеркнул, что прежде, чем начать инвестировать, следует подробно изучить тему и осознанно выбрать брокера, а не спешить воспользоваться подозрительным предложением из Сети.