Европарламент подал в суд на Еврокомиссию

Европейский парламент подал в суд на Европейскую комиссию из-за отказа применить новый закон, который позволяет заморозить субсидии странам, не соблюдающим принципы верховенства закона. В частности, речь идёт о Польше и Венгрии, сообщает Reuters.

Закон вступил в силу 1 января. ЕК заявила, что не намерена применять его, пока суд не подтвердит соответствие союзным договорам. Это было частью сделки между Брюсселем, Варшавой и Будапештом, которую заключили в декабре 2020 года. Польша и Венгрия оспорили закон в марте. Ожидается, что решение будет вынесено в 2022-м. В Европарламенте уверены, что Еврокомиссия не должна дожидаться заключения суда, чтобы применять положения закона.