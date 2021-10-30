Европарламент подал в суд на Еврокомиссию
Всё из-за того, что последняя не стала применять закон, позволяющий блокировать субсидии некоторым государствам – членам Евросоюза.
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Европейский парламент подал в суд на Европейскую комиссию из-за отказа применить новый закон, который позволяет заморозить субсидии странам, не соблюдающим принципы верховенства закона. В частности, речь идёт о Польше и Венгрии, сообщает Reuters.
Закон вступил в силу 1 января. ЕК заявила, что не намерена применять его, пока суд не подтвердит соответствие союзным договорам. Это было частью сделки между Брюсселем, Варшавой и Будапештом, которую заключили в декабре 2020 года. Польша и Венгрия оспорили закон в марте. Ожидается, что решение будет вынесено в 2022-м. В Европарламенте уверены, что Еврокомиссия не должна дожидаться заключения суда, чтобы применять положения закона.
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Напомним, суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать 1 миллион евро штрафа каждый день. Это решение принято в ответ на невыполнение предыдущего, согласно которому Варшава должна была прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда республики. Замминистра юстиции страны Себастьян Калета назвал решение суда узурпацией и шантажом. Политик Януш Ковальский заявил, что это очередной этап гибридной войны ЕС против Польши, а депутат от партии "Право и справедливость" Казимеж Смолиньский заговорил о "продолжении политической войны" против Варшавы.
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