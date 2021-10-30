Помощник Игоря Кириллова назвал причину смерти легендарного диктора
Народная артистка РСФСР Анна Шатилова рассказала, что ещё позавчера коллега был в больнице. Новость об уходе Кириллова её шокировала.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Причиной смерти диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР, советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова стали возрастные хронические заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника народного артиста СССР Сергея Рублёва.
"У него были, как и у всех людей пожилого возраста, возрастные хронические заболевания", — сказал собеседник агентства.
Диктор Анна Шатилова в беседе с телеканалом "360" призналась, что не могла дозвониться до Игоря Леонидовича последние пять дней. По её словам, близкие телеведущего утверждали, что он болеет.
"Позавчера сказали, что он в больнице, но причину не объяснили, сказав, что это долгая история", — указала Шатилова, добавив, что новость о смерти коллеги шокировала её.
Напомним, Кириллов скончался сегодня, 30 октября, в возрасте 89 лет. О дате прощания и месте похорон пока не сообщалось.
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