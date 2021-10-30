Помощник Игоря Кириллова назвал причину смерти легендарного диктора

Причиной смерти диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР, советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова стали возрастные хронические заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника народного артиста СССР Сергея Рублёва.

"У него были, как и у всех людей пожилого возраста, возрастные хронические заболевания", — сказал собеседник агентства.

Диктор Анна Шатилова в беседе с телеканалом "360" призналась, что не могла дозвониться до Игоря Леонидовича последние пять дней. По её словам, близкие телеведущего утверждали, что он болеет.

"Позавчера сказали, что он в больнице, но причину не объяснили, сказав, что это долгая история", — указала Шатилова, добавив, что новость о смерти коллеги шокировала её.