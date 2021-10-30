Патрушев рассказал об уроках европейского энергетического кризиса

Для обеспечения нормального функционирования экономики недостаточно одних возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил в беседе с kp.ru секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Подтверждение тому — энергетический кризис в Европе.

"Существующие технологии не позволяют обеспечить потребность экономики лишь за счёт возобновляемых энергоресурсов. Промышленно развитая Европа оказалась неспособной в одночасье заменить полностью уголь, нефть и газ на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции", — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что из-за энергетического кризиса Великобритания возобновила работу угольной теплоэлектростанции West Burton A, после чего крупный оператор королевства группа Drax увеличила объёмы энергогенерации за счёт угля.

Каждая страна должна самостоятельно разработать "формулу взаимозависимости экономики и экологии", которая отвечает требованиям Парижского соглашения по климату, отметил Патрушев. По его словам, использование ВИЭ в ней не должно ставиться выше энергетической и экологической безопасности.