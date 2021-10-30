СМИ: Стоимость российского газа для Молдавии может вырасти в два раза

Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией "Газпром" может вырасти до $500–600 за тысячу кубометров, что в два раза больше стоимости, рассчитанной по старой формуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По его словам, с 2021-го цена на газ в тёплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе с расценками, а в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Благодаря этому раньше Молдавия могла существенно экономить.