СМИ: Стоимость российского газа для Молдавии может вырасти в два раза
Отмечается, что цена на голубое топливо в тёплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, а в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута.
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Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией "Газпром" может вырасти до $500–600 за тысячу кубометров, что в два раза больше стоимости, рассчитанной по старой формуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
По его словам, с 2021-го цена на газ в тёплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе с расценками, а в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Благодаря этому раньше Молдавия могла существенно экономить.
"Однако если раньше льготы применялись ко всем объёмам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвёртом кварталах года республика будет покупать 70% объёмов с привязкой к ценам на нефть, а остальное — по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах — 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное — по рыночным ценам. <...> C учётом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой — до $500–600 за одну тысячу кубометров", — рассказал собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал, что Молдавия согласилась выплатить долг "Газпрому" ради поставок газа. Напомним, 22 октября в республике ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что это техническая процедура, необходимая для выделения денег на покупку топлива из альтернативных источников. Одним из этих источников стала польская компания.
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