В Новой Москве водитель квадроцикла угробил 17-летнюю пассажирку
Сам молодой человек, который сел за руль, не имея прав, получил травмы. Мотоэкипировки на нём и девушке не было.
Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
В Новой Москве в районе поселения Марушкинское в результате ДТП с квадроциклом погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"В Новой Москве в районе поселения Марушкинское 22-летний водитель квадроцикла "Ямаха" не справился с управлением и перевернулся. В результате 17-летняя девушка-пассажир скончалась на месте. Водитель транспортного средства был установлен сотрудниками полиции, после чего госпитализирован", — говорится в релизе.
Уточняется, что молодые люди были без мотоэкипировки, а водитель не имел прав для управления квадроциклом. Следователи возбудили уголовное дело в отношении парня по факту нарушения правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
Ранее Лайф рассказывал, что младенец погиб, восемь детей пострадали при столкновении легковушки с КамАЗом. По предварительным данным, все несовершеннолетние находились в ВАЗ-2115, который совершал обгон.
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