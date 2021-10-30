В Новой Москве водитель квадроцикла угробил 17-летнюю пассажирку

В Новой Москве в районе поселения Марушкинское в результате ДТП с квадроциклом погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В Новой Москве в районе поселения Марушкинское 22-летний водитель квадроцикла "Ямаха" не справился с управлением и перевернулся. В результате 17-летняя девушка-пассажир скончалась на месте. Водитель транспортного средства был установлен сотрудниками полиции, после чего госпитализирован", — говорится в релизе.

Уточняется, что молодые люди были без мотоэкипировки, а водитель не имел прав для управления квадроциклом. Следователи возбудили уголовное дело в отношении парня по факту нарушения правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.