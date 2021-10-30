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Молдавия в ноябре будет получать российский газ по цене около $450 за тысячу кубов

Как отметил вице-премьер республики, позже стоимость голубого топлива будет снижаться в зависимости от показателей на биржах.

30 октября, 08:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Стоимость российского газа для Молдавии по условиям нового контракта с "Газпромом" составит около $450 за тысячу кубометров. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

"Исходя из текущей конъюнктуры рынка, в ноябре стоимость газа составит примерно 450 долларов за 1 тысячу кубометров, а затем стоимость будет снижаться в зависимости от цены на газ на биржах. При новых условиях [в контракте] цена на газ будет в два раза ниже рыночной", — написал Спыну в "Фейсбуке", отметив, что подписанный протокол не предусматривает никаких политических условностей.

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Вице-премьер Молдавии также подчеркнул, что долг, накопленный перед "Газпромом", будет подвергнут независимому аудиту в 2022 году, на основании которого будет установлена его окончательная сумма. Также пройдут новые переговоры по определению способа и сроков погашения задолженности.

Напомним, накануне, 29 октября, стало известно, что Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на 5 лет. Поставки голубого топлива в республику по новому соглашению стартуют уже 1 ноября. СМИ сообщали, что республика согласилась выплатить долг российской компании ради поставок голубого топлива.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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