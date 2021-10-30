Молдавия в ноябре будет получать российский газ по цене около $450 за тысячу кубов

Стоимость российского газа для Молдавии по условиям нового контракта с "Газпромом" составит около $450 за тысячу кубометров. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

"Исходя из текущей конъюнктуры рынка, в ноябре стоимость газа составит примерно 450 долларов за 1 тысячу кубометров, а затем стоимость будет снижаться в зависимости от цены на газ на биржах. При новых условиях [в контракте] цена на газ будет в два раза ниже рыночной", — написал Спыну в "Фейсбуке", отметив, что подписанный протокол не предусматривает никаких политических условностей.