Молдавия в ноябре будет получать российский газ по цене около $450 за тысячу кубов
Как отметил вице-премьер республики, позже стоимость голубого топлива будет снижаться в зависимости от показателей на биржах.
Фото © Pexels
Стоимость российского газа для Молдавии по условиям нового контракта с "Газпромом" составит около $450 за тысячу кубометров. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
"Исходя из текущей конъюнктуры рынка, в ноябре стоимость газа составит примерно 450 долларов за 1 тысячу кубометров, а затем стоимость будет снижаться в зависимости от цены на газ на биржах. При новых условиях [в контракте] цена на газ будет в два раза ниже рыночной", — написал Спыну в "Фейсбуке", отметив, что подписанный протокол не предусматривает никаких политических условностей.
Вице-премьер Молдавии также подчеркнул, что долг, накопленный перед "Газпромом", будет подвергнут независимому аудиту в 2022 году, на основании которого будет установлена его окончательная сумма. Также пройдут новые переговоры по определению способа и сроков погашения задолженности.
Напомним, накануне, 29 октября, стало известно, что Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на 5 лет. Поставки голубого топлива в республику по новому соглашению стартуют уже 1 ноября. СМИ сообщали, что республика согласилась выплатить долг российской компании ради поставок голубого топлива.
Комментариев: 0