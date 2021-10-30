В России новый максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки — 40 251 человек

В России за минувшие сутки выявлено 40 251 новый случай заражения коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии и больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Как отмечается, у 8,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 28 909 человек. Скончалось 1160 человек — немногим меньше, чем накануне, когда был зафиксирован антирекорд по смертности. Условная летальность осталась на уровне 2,8%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 8 472 797 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписаны по выздоровлении в России 7 331 424 человека. За весь период в России умерло 237 380 человек", — отмечается в сообщении штаба.