У госпитализированного с ковидом Гаркалина возникли проблемы с сердцем
Знаменитый актёр по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Врачи назначили ему новые сильнодействующие препараты.
Валерий Гаркалин. Фото © "Кинотеатр.ру"
Состояние известного советского и российского актёра Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, остаётся крайне тяжёлым. Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах, лечение актёра осложнено новыми проблемами со здоровьем.
По данным издания, в субботу, 30 октября, у Гаркалина снизилось артериальное давление до критических отметок. Также уточняется, что у 67-летнего актёра появились проблемы с сердцем. Чтобы избежать фатальных последствий, врачи дополнительно назначили ему новые сильнодействующие препараты.
Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, после чего СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.
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