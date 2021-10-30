У госпитализированного с ковидом Гаркалина возникли проблемы с сердцем

Состояние известного советского и российского актёра Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, остаётся крайне тяжёлым. Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах, лечение актёра осложнено новыми проблемами со здоровьем.

По данным издания, в субботу, 30 октября, у Гаркалина снизилось артериальное давление до критических отметок. Также уточняется, что у 67-летнего актёра появились проблемы с сердцем. Чтобы избежать фатальных последствий, врачи дополнительно назначили ему новые сильнодействующие препараты.