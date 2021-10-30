Показавшая одно место на фоне Исаакия "инста-модель" из Петербурга задержана
Возбуждено уголовное дело. Любительнице эротических фотосессий грозит крупный штраф или лишение свободы до года.
Ирина Волкова. Фото © Instagram/vftdy
Правоохранители задержали "инста-модель" из Санкт-Петербурга Иру Волкову, которая показала одно место без штанов на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей полиции Северной столицы Вячеслав Степченко.
"Сотрудники полиции установили предполагаемую участницу видеосессии и передали её в следственные органы для проведения процессуальных действий", — цитирует его радиостанция "Говорит Москва".
Как передаёт телеграм-канал SHOT, возбуждено уголовное дело.
Скандальная фотосессия была сделана ещё летом, однако кадры распространились в соцсетях только недавно. При этом личность задержанной в МВД не уточняют, но, судя по данным в соцсетях, речь идёт о некоей 31-летней Ирине Волковой с татуировкой "Грешница". Стоит отметить, что на странице девушки в "Инстаграме" есть множество эротических фото и даже предложение купить её самые "горячие" снимки. По статье за оскорбление чувств верующих "Грешнице" грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до года.
Ранее Лайф писал, что автору скандальной фотосессии на фоне храма Руслану Бобиеву и его подруге вынесли приговор. Девушка перед заседанием суда выразила надежду, что ей не дадут срок. Она призналась, что ходила за блогером, "как собачка", и не участвовала в выборе места для съёмки.
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