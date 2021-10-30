Показавшая одно место на фоне Исаакия "инста-модель" из Петербурга задержана

Правоохранители задержали "инста-модель" из Санкт-Петербурга Иру Волкову, которая показала одно место без штанов на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей полиции Северной столицы Вячеслав Степченко.

"Сотрудники полиции установили предполагаемую участницу видеосессии и передали её в следственные органы для проведения процессуальных действий", — цитирует его радиостанция "Говорит Москва".

Как передаёт телеграм-канал SHOT, возбуждено уголовное дело.

Скандальная фотосессия была сделана ещё летом, однако кадры распространились в соцсетях только недавно. При этом личность задержанной в МВД не уточняют, но, судя по данным в соцсетях, речь идёт о некоей 31-летней Ирине Волковой с татуировкой "Грешница". Стоит отметить, что на странице девушки в "Инстаграме" есть множество эротических фото и даже предложение купить её самые "горячие" снимки. По статье за оскорбление чувств верующих "Грешнице" грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до года.