Коллеги назвали "символом телевидения" и "голосом эпохи" диктора Игоря Кириллова

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов, о смерти которого стало известно ранее сегодня, был предан своей профессии, вкладывал много сил, чтобы передать свои знания ученикам, и поддерживал в коллективе доброжелательную атмосферу. Такими воспоминаниями поделились коллеги Кириллова.

"Очень хороший, добрый, чудесный человек. Очень профессиональный. Символ нашего телевидения. Очень жаль, что люди уходят. Я думаю, что, конечно, надо (я даже этим пытаюсь заниматься) больше записывать людей, которые прожили большую жизнь, в наших СМИ и надо, чтобы их воспоминания не исчезали", — рассказал в беседе с RT декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

В свою очередь, экс-глава Роспечати Михаил Сеславинский отметил, что для него Кириллов был "нравственным камертоном многозвучной симфонии отечественного телевидения". Он добавил, что более 20 лет плотно сотрудничал с диктором в рамках работы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

"Он был связующим звеном между советским и российским телевидением и, без сомнения, украшением нашего сообщества", — поделился Сеславинский в беседе с ТАСС.

Бывший главный режиссёр программы "Время" Калерия Кислова назвала Кириллова "голосом эпохи", отметив, что его смерть — "невосполнимая утрата". По её словам, диктор был очень серьёзным человеком с прекрасным голосом, который обладал замечательными человеческими качествами. Воспоминаниями о телеведущем поделилась и народная артистка РФ Ангелина Вовк. Она рассказала, что, возглавляя "такой сложный коллектив", как дикторский отдел, журналист всегда находил "дипломатические ходы", чтобы сохранять в коллективе доброжелательную атмосферу.