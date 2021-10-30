СК проверяет сообщения об удержании россиян украинскими силовиками в Донбассе

Следственный комитет России проверяет сообщения о том, что украинские силовики захватили и удерживают в плену 37 россиян в селе Старомарьевка в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

"Проверяется информация о том, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка в Донбассе, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия", — говорится в релизе.

В ведомстве добавили, что в данной ситуации речь может идти о нарушении положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые запрещают какие-либо принудительные меры физического и морального порядка, а также ограничение свободы мирного населения.

Если данные об удержании россиян в плену подтвердятся, то следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина заведут уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением". Также будут устанавливаться лица, причастные к преступлению, чтобы впоследствии они предстали перед судом.