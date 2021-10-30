СК проверяет сообщения об удержании россиян украинскими силовиками в Донбассе
Как отметили в ведомстве, если данные подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением".
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Следственный комитет России проверяет сообщения о том, что украинские силовики захватили и удерживают в плену 37 россиян в селе Старомарьевка в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
"Проверяется информация о том, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка в Донбассе, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия", — говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что в данной ситуации речь может идти о нарушении положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые запрещают какие-либо принудительные меры физического и морального порядка, а также ограничение свободы мирного населения.
Если данные об удержании россиян в плену подтвердятся, то следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина заведут уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением". Также будут устанавливаться лица, причастные к преступлению, чтобы впоследствии они предстали перед судом.
Ранее в МИД РФ призвали ФРГ, Францию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие в Донбассе. Ситуация в селе Старомарьевка остаётся сложной из-за проводимых украинскими военными "фильтрационных мероприятий", уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
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