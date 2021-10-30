"Барыс" на выезде обыграл "Амур" с "футбольным" счётом
В параллельном матче финский "Йокерит" переиграл "Адмирал".
Фото © ХК "Барыс"
Казахстанский клуб "Барыс" на выезде обыграл хабаровский "Амур" со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Автором единственной шайбы в матче стал Кирилл Савицкий. Для голкипера "Барыса" Йони Ортио это стала третья "сухая" игра по ходу нынешнего сезона.
В ещё одной встрече дня финский "Йокерит" во Владивостоке переиграл местный "Адмирал" со счётом 4:1. Авторами шайб у победителей стали Джордан Шредер, Ииро Пакаринен, Теэму Турунен и Никлас Йенсен.
Комментариев: 0