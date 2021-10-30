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"Барыс" на выезде обыграл "Амур" с "футбольным" счётом

В параллельном матче финский "Йокерит" переиграл "Адмирал".

30 октября, 10:13
<p>Фото © ХК "Барыс"</p>

Фото © ХК "Барыс"

Казахстанский клуб "Барыс" на выезде обыграл хабаровский "Амур" со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Автором единственной шайбы в матче стал Кирилл Савицкий. Для голкипера "Барыса" Йони Ортио это стала третья "сухая" игра по ходу нынешнего сезона.

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В ещё одной встрече дня финский "Йокерит" во Владивостоке переиграл местный "Адмирал" со счётом 4:1. Авторами шайб у победителей стали Джордан Шредер, Ииро Пакаринен, Теэму Турунен и Никлас Йенсен.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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