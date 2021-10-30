"Барыс" на выезде обыграл "Амур" с "футбольным" счётом

Казахстанский клуб "Барыс" на выезде обыграл хабаровский "Амур" со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Автором единственной шайбы в матче стал Кирилл Савицкий. Для голкипера "Барыса" Йони Ортио это стала третья "сухая" игра по ходу нынешнего сезона.