Трутнев рассказал о планах превратить города Дальнего Востока в жемчужины

Программа реновации городов привлечёт россиян на Дальний Восток, уже в 2022 году власти РФ займутся её разработкой. При этом, как сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, первые наработки по так называемому мастер-плану городов дальневосточного региона будут представлены уже к концу текущего года.

"Самым главным [в этой работе] является то, чтобы в городах, которые мы обязаны реконструировать, построить какую-то часть заново, было комфортно жить людям. Каждый город должен стать жемчужиной. Если нам удастся этого добиться, мне кажется, что Дальний Восток очень сильно изменится", — приводит Ura.ru его слова.

Трутнев заверил, что никаких проблем с запуском программы реновации городов Дальнего Востока не будет. Однако, по его словам, единственной опасностью может стать неэффективное освоение бюджетных средств.

В свою очередь, приморский политолог Данил Ермилов считает, что людей не удастся удержать в регионе с помощью одной лишь реновации. Эксперт уточнил, что если на Дальнем Востоке не будет хороших зарплат, то все усилия властей будут напрасны. Аналогичного мнения придерживается и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он убеждён, что люди поедут на Дальний Восток только в случае, если их материально простимулировать. В частности, власти должны организовывать и сам переезд.

"Главное — чтобы люди увидели и поверили в то, что им будет комфортно там жить. Если власти продумают все эти детали, программа сработает", — заключил эксперт.