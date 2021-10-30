Экс-советник президента США предостерёг Россию от сближения с Китаем

Москве лучше не сближаться с Пекином в экономической и политической сферах. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу "Россия-1".

"Что касается долгосрочных интересов России, конечно, вы заинтересованы и дальше продавать свои газ и нефть Китаю, но слишком сильно сближаться с Китаем в экономическом и политическом плане — ошибка", — сказал Болтон.

По его мнению, "основная часть русской цивилизации, её экономика" находятся в Европе. Отметим, что ранее посол РФ в Китае Андрей Денисов заявил, что КНР из-за разразившегося в стране энергетического кризиса сообщила о готовности резко увеличить импорт ископаемых видов топлива из России.