НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-советник президента США предостерёг Россию от сближения с Китаем

Джон Болтон отметил, что "основная часть русской цивилизации, её экономика" находятся в Европе.

30 октября, 10:38
<p>Фото © ТАСС / Артём Коротаев</p>

Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Москве лучше не сближаться с Пекином в экономической и политической сферах. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу "Россия-1".

"Что касается долгосрочных интересов России, конечно, вы заинтересованы и дальше продавать свои газ и нефть Китаю, но слишком сильно сближаться с Китаем в экономическом и политическом плане — ошибка", — сказал Болтон.

"Нужно разбираться не только с Европой": Чубайс рассказал о причинах мирового энергокризиса

"Нужно разбираться не только с Европой": Чубайс рассказал о причинах мирового энергокризиса

По его мнению, "основная часть русской цивилизации, её экономика" находятся в Европе. Отметим, что ранее посол РФ в Китае Андрей Денисов заявил, что КНР из-за разразившегося в стране энергетического кризиса сообщила о готовности резко увеличить импорт ископаемых видов топлива из России.

Ранее Лайф рассказывал, что союзники США выступили за возможность упреждающего ядерного удара по России. Сейчас администрация Джо Байдена анализирует американскую политику в данной сфере и обсуждает это с партнёрами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1