МИД РФ: Москва прорабатывает вопрос выдачи QR-кодов дипломатам, привитым зарубежными вакцинами

Ограниченная группа иностранных дипломатов, которые не смогли получить QR-коды о вакцинации от коронавируса в России, привита не сертифицированными в нашей стране антиковидными препаратами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД РФ.

"Что касается довольно ограниченной по численности группы иностранных дипломатов, которые вакцинировались не сертифицированными в России препаратами, то случаи оформления им QR-кодов рассматриваются отдельно. В настоящее время вопрос находится в проработке", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве также уточнили, что россияне, работающие в иностранных дипломатических миссиях, могут вакцинироваться или ревакцинироваться отечественными препаратами от коронавируса в государственных медучреждениях по месту жительства.

Кроме того, в рамках "выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года" Москва неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий. Так, МИД РФ совместно с Правительством Москвы занимается реализацией долгосрочной программы вакцинации от коронавируса дипкорпуса препаратами "Спутник V" и "Спутник лайт" с возможностью оформления QR-кодов.