ПВО Сирии отражает ракетную атаку в окрестностях Дамаска
Очевидцы делятся в соцсетях снимками, на которых запечатлены последствия воздушных ударов.
Фото © Twitter / eha_news
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, предположительно, со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник. Отмечается, что в результате произошедшего было ранено два солдата.
Очевидцы делятся в соцсетях снимками последствий воздушных ударов. На кадрах видно, что некоторые снаряды упали недалеко от жилых домов, вверх поднимаются столбы дыма.
Ранее агентство сообщало, что террористические организации, дислоцированные в сельской местности Идлиба, нанесли удар по городу Хама. В результате атаки есть пострадавшие, разрушен дом.
Как рассказывал Лайф, в Сирии попытались подорвать колонну российской военной полиции. Безоболочное взрывное устройство сдетонировало перед головным автомобилем, обошлось без пострадавших.
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