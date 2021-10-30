ПВО Сирии отражает ракетную атаку в окрестностях Дамаска

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, предположительно, со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник. Отмечается, что в результате произошедшего было ранено два солдата.







Очевидцы делятся в соцсетях снимками последствий воздушных ударов. На кадрах видно, что некоторые снаряды упали недалеко от жилых домов, вверх поднимаются столбы дыма.

Ранее агентство сообщало, что террористические организации, дислоцированные в сельской местности Идлиба, нанесли удар по городу Хама. В результате атаки есть пострадавшие, разрушен дом.