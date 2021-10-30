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ПВО Сирии отражает ракетную атаку в окрестностях Дамаска

Очевидцы делятся в соцсетях снимками, на которых запечатлены последствия воздушных ударов.

30 октября, 10:22
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/eha_news/status/1454386748239269893" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eha_news</a></p>

Фото © Twitter / eha_news

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, предположительно, со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник. Отмечается, что в результате произошедшего было ранено два солдата.

  • Фото © Twitter / eha_news
    Фото © Twitter / eha_news
  • Фото © Twitter / eha_news
    Фото © Twitter / eha_news
  • Фото © Twitter / eha_news
    Фото © Twitter / eha_news

Фото © Twitter / eha_news

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Очевидцы делятся в соцсетях снимками последствий воздушных ударов. На кадрах видно, что некоторые снаряды упали недалеко от жилых домов, вверх поднимаются столбы дыма.

Ранее агентство сообщало, что террористические организации, дислоцированные в сельской местности Идлиба, нанесли удар по городу Хама. В результате атаки есть пострадавшие, разрушен дом.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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