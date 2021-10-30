Пьяный пассажир в Домодедово пошутил о гранате, и его тут же уложили лицом в пол
В ожидании взрывотехников мужчину накрыли бронежилетами. Предварительно, снарядов с собой у него нет, за "шутником" присматривает полиция.
Кадр видео © Telegram-канал SHOT
Пассажир в Домодедово пошутил о наличии у него гранаты и был немедленно задержан. Видео © Telegram-канал SHOT
Неудачная шутка пьяного мужчины в столичном аэропорту Домодедово привела к его немедленному задержанию, ведь он заявил сотруднику группы быстрого реагирования, что взял с собой гранату. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В ожидании взрывотехников пассажира накрыли бронежилетами, а территорию вокруг оцепили. Предварительно, никаких взрывоопасных снарядов при себе у него нет. На месте дежурят полицейские.
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